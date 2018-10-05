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Под сгоревшей церковью в Кондопоге обнаружили фрагменты более древнего храма
10 августа пожар практически полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге. Разбирая руины, специалисты нашли сруб более древнего сооружения.
Анастасия Баринова
5 октября 2018 в 20:11
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С 29 августа по 5 сентября группа московских и карельских реставраторов проводила обследование Успенской церкви в Кондопоге. Этот уникальный памятник деревянной архитектуры XVIII века сгорел в начале августа. В задачу экспертов входила оценка сохранности элементов здания и проработка плана по его восстановлению. В распоряжении специалистов находится вся необходимая документация, подготовленная ранее, поскольку на 2020 год была намечена плановая реставрация храма.
С помощью волонтеров проекта «Общее дело» ученые разобрали завалы вокруг сруба церкви, провели сортировку и идентификацию уцелевших деталей. Промаркированные элементы сгоревшей постройки будут перевезены на хранение и изучение, а уголь и фрагменты, не поддающиеся восстановлению, будут утилизированы. Менее всего от огня пострадал алтарный прируб. Бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания, однако места сочленений и перерубов сохранились. По обгоревшим чашкам даже на обугленной поверхности хорошо читаются засечки и зарубки от инструмента. Но сделанные открытия этим не исчерпываются.
Не менее важно, что при обследовании уцелевшей апсиды были обнаружены фрагменты еще более древнего храма. Дело в том, что церковь в Кондопоге, как и любой другой храм в старинном северном приходе, перестраивалась многократно, обычно после войн и пожаров. Зачастую для нового храма использовался старый фундамент из массивных валунов, а иногда – еще и подходящие фрагменты предыдущего здания.
Теперь выяснилось, что так было и в Кондопоге: прежнюю церковь (возведенную сразу после Смуты, в начале XVII века) не разобрали целиком, а оставили один фрагмент – пятигранную апсиду с восточной стороны. Новая церковь в прямом смысле укрыла старую конструкцию под своим новым массивным прямоугольным срубом.
В настоящее время продолжается сбор средств на восстановление уникального памятника древнерусского зодчества.
С помощью волонтеров проекта «Общее дело» ученые разобрали завалы вокруг сруба церкви, провели сортировку и идентификацию уцелевших деталей. Промаркированные элементы сгоревшей постройки будут перевезены на хранение и изучение, а уголь и фрагменты, не поддающиеся восстановлению, будут утилизированы. Менее всего от огня пострадал алтарный прируб. Бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания, однако места сочленений и перерубов сохранились. По обгоревшим чашкам даже на обугленной поверхности хорошо читаются засечки и зарубки от инструмента. Но сделанные открытия этим не исчерпываются.
Не менее важно, что при обследовании уцелевшей апсиды были обнаружены фрагменты еще более древнего храма. Дело в том, что церковь в Кондопоге, как и любой другой храм в старинном северном приходе, перестраивалась многократно, обычно после войн и пожаров. Зачастую для нового храма использовался старый фундамент из массивных валунов, а иногда – еще и подходящие фрагменты предыдущего здания.
Теперь выяснилось, что так было и в Кондопоге: прежнюю церковь (возведенную сразу после Смуты, в начале XVII века) не разобрали целиком, а оставили один фрагмент – пятигранную апсиду с восточной стороны. Новая церковь в прямом смысле укрыла старую конструкцию под своим новым массивным прямоугольным срубом.
В настоящее время продолжается сбор средств на восстановление уникального памятника древнерусского зодчества.