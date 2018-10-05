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Рисунки в камне: следы древней цивилизации ищут (и находят) в Индии
Энтузиасты расчищают рисунки, тысячи лет скрывавшиеся под слоем земли.
Анастасия Баринова
5 октября 2018 в 22:59
На каменистых плато на западе Индии (регион Конкан, штат Махараштра) вычерчены узоры и орнаменты, силуэты животных, птиц и людей. Отыскать их под слоем земли и грязи непросто; до недавнего времени во всём Конкане было изучено лишь три участка с петроглифами. Двое историков-любителей, объединив усилия с местными жителями, ищут и исследуют новые.
По профессии Судхир Рисбуд и Манодж Марате (Sudhir Risbood, Manoj Marathe) – инженеры, но оба увлечены походами и археологией. В своих поисках они расспрашивали местных жителей и осматривали горы, исходив тысячи километров.
К 2015 году им удалось найти десять участков, содержащих 86 новых изображений, а спустя несколько месяцев после начала исследований эти цифры выросли до 17 участков с 200 петроглифами. Исследования продолжаются.
Одна из 80-ти находок 2017 года:
К работе были привлечены студенты и другие волонтеры, которые изучали местность и опрашивали пастухов и односельчан старшего поколения, которые могли указать на неизвестные петроглифы. Большинство изображений оставались покрытыми толстым слоем земли и грязи на протяжении тысяч лет, а о некоторых знали жители 5 деревень – и считали их священными.
Точное время создания рисунков не установлено; очевидно, они были сделаны в эпоху неолита, не раньше 10 000 лет назад. Эксперты предполагают, что создали их древние охотники и собиратели, которым не было знакомо сельское хозяйство: никаких изображений сельскохозяйственных работ или инструментов нет, зато есть сцены охоты.
Особую загадку представляют «портреты» зверей, которые здесь не встречаются – в частности, носорогов и бегемотов. Нарисовавшие их люди могли быть мигрантами из Африки, или же фауна на западе Индостана была иной, чем сегодня.
Вскоре после того, как были сделаны находки, правительство штата Махараштра выделило 3,2 миллиона долларов на их изучение. Могут быть продолжены и поиски в горах: специалисты полагают, что под землёй скрываются и другие петроглифы.
Посмотрите на древние изображения, найденные в Красноярском крае.
По профессии Судхир Рисбуд и Манодж Марате (Sudhir Risbood, Manoj Marathe) – инженеры, но оба увлечены походами и археологией. В своих поисках они расспрашивали местных жителей и осматривали горы, исходив тысячи километров.
К 2015 году им удалось найти десять участков, содержащих 86 новых изображений, а спустя несколько месяцев после начала исследований эти цифры выросли до 17 участков с 200 петроглифами. Исследования продолжаются.
Одна из 80-ти находок 2017 года:
К работе были привлечены студенты и другие волонтеры, которые изучали местность и опрашивали пастухов и односельчан старшего поколения, которые могли указать на неизвестные петроглифы. Большинство изображений оставались покрытыми толстым слоем земли и грязи на протяжении тысяч лет, а о некоторых знали жители 5 деревень – и считали их священными.
Точное время создания рисунков не установлено; очевидно, они были сделаны в эпоху неолита, не раньше 10 000 лет назад. Эксперты предполагают, что создали их древние охотники и собиратели, которым не было знакомо сельское хозяйство: никаких изображений сельскохозяйственных работ или инструментов нет, зато есть сцены охоты.
Особую загадку представляют «портреты» зверей, которые здесь не встречаются – в частности, носорогов и бегемотов. Нарисовавшие их люди могли быть мигрантами из Африки, или же фауна на западе Индостана была иной, чем сегодня.
Вскоре после того, как были сделаны находки, правительство штата Махараштра выделило 3,2 миллиона долларов на их изучение. Могут быть продолжены и поиски в горах: специалисты полагают, что под землёй скрываются и другие петроглифы.
Посмотрите на древние изображения, найденные в Красноярском крае.