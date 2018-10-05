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Восьмилетняя девочка вытащила из озера меч времен короля Артура
Восьмилетняя девочка совершила в Швеции удивительную археологическую находку: из обмелевшего озера она вытащила меч возрастом около 1500 лет.
Анастасия Баринова
5 октября 2018 в 15:17
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Мужчина решил пометить мелководье буями, чтобы предупредить лодочников об опасно низком уровне воды, а девочка, играя у берега, на полуметровой глубине натолкнулась на что-то твердое и вытащила на поверхность. Сначала она подумала, что это палка и хотела выкинуть предмет обратно, но присмотревшись к находке, воскликнула: «Папа, смотри, это меч!». И правда: хотя предмет в руках Саги зарос тиной и ржавчиной, в его очертаниях можно было без труда угадать эфес меча и заметить заостренную форму.
Энди обратился с необычайной находкой в музей лена (так называются административные единицы в Швеции) Йёнчёпинг (Jönköpings Läns Museum), и специалисты установили, что оружие относится к V или VI векам нашей эры. Это эпоха, предшествовавшая викингам, чья история начинается немногим позже. Она более известна по правившему тогда в Европе королю Артуру. Меч достигает 85 см в длину. Неплохо сохранились и его ножны, выполненные из дерева и кожи.
Археологи попросили семью Ванечек не рассказывать о находке до завершения предварительных исследований озера. За несколько летних недель в нем также были найдены другие артефакты, в том числе брошь, изготовленная в III веке нашей эры. Меч еще долгое время не будет показан посетителям музея. В настоящее время специалисты занимаются его реставрацией – в первую очередь необходимо бережно снять весь слой ржавчины.
Археологи продолжают исследовать дно озера: перед ними стоит загадка, попали ли в него обнаруженные предметы случайно, были ли брошены в ритуальных целях, или же под слоем воды находятся древние могилы. Узнайте, как как мальчик из России совершил археологическое открытие в Израиле.