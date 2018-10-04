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В Солнечной системе найден Гоблин
Далекий объект, найденный во внешней части Солнечной системы, может помочь в поиске «Планеты Икс».
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 13:14
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Пытаясь найти загадочную «Планету Икс», Скотт Шеппард (Scott Sheppard) и его коллеги из Института Карнеги в 2015 году обнаружили на окраинах Солнечной системы транснептуновый объект 2015 TG387. Так как открытие произошло незадолго до Хэллоуина, а первичное обозначение объекта содержало буквы «TG», то объекту было дано неофициальное имя «Гоблин» («The Goblin»).
Чтобы установить его орбиту, потребовалось еще три года – Гоблин движется крайне медленно. Работа велась на базе чилийской обсерватории Лас-Кампанас и американской обсерватории Лоуэлла. Недавно специалисты представили результаты исследования. По их данным, Гоблин соответствует всем критериям карликовой планеты. Объект диаметром около 300 километров находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию Земли до светила, то есть 150 млн км), вращаясь вокруг него по очень вытянутой орбите, уходящей далеко в облако Оорта. Только два других известных тела Солнечной системы имеют более далекий перигелий, чем Гоблин: это 2012 VP113 и Седна.
Построив компьютерную модель, ученые обнаружили, что в большинстве вариантов гравитация предполагаемой «Планеты Х» оказывает влияние на 2015 TG387. Существует лишь крайне ограниченный набор возможных орбит, на которых Гоблин мог бы обращаться вокруг Солнца самостоятельно. Таким образом, далекие карликовые планеты, подобные Гоблину, которые можно найти на границах Солнечной системы, могут стать уликами, с помощью которых астрономы смогут больше узнать о Планете X и выяснить, как она влияет на их передвижение.
Авторы исследования подчеркивают, что расчеты, наблюдения и построенная на их основе модель не доказывают существование «Планеты Икс» напрямую, однако они дополняют знания о Солнечной системе, свидетельствуя о реальном наличии там какого-то неизвестного науке крупного объекта.
Посмотрите на красочную визуализацию космоса в земных условиях.
Чтобы установить его орбиту, потребовалось еще три года – Гоблин движется крайне медленно. Работа велась на базе чилийской обсерватории Лас-Кампанас и американской обсерватории Лоуэлла. Недавно специалисты представили результаты исследования. По их данным, Гоблин соответствует всем критериям карликовой планеты. Объект диаметром около 300 километров находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию Земли до светила, то есть 150 млн км), вращаясь вокруг него по очень вытянутой орбите, уходящей далеко в облако Оорта. Только два других известных тела Солнечной системы имеют более далекий перигелий, чем Гоблин: это 2012 VP113 и Седна.
Построив компьютерную модель, ученые обнаружили, что в большинстве вариантов гравитация предполагаемой «Планеты Х» оказывает влияние на 2015 TG387. Существует лишь крайне ограниченный набор возможных орбит, на которых Гоблин мог бы обращаться вокруг Солнца самостоятельно. Таким образом, далекие карликовые планеты, подобные Гоблину, которые можно найти на границах Солнечной системы, могут стать уликами, с помощью которых астрономы смогут больше узнать о Планете X и выяснить, как она влияет на их передвижение.
Авторы исследования подчеркивают, что расчеты, наблюдения и построенная на их основе модель не доказывают существование «Планеты Икс» напрямую, однако они дополняют знания о Солнечной системе, свидетельствуя о реальном наличии там какого-то неизвестного науке крупного объекта.
Посмотрите на красочную визуализацию космоса в земных условиях.