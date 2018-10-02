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В Крыму найдена статуэтка бога молчания
В Крым найдена статуэтка, относящаяся к культу Древнего мира.
Анастасия Баринова
2 октября 2018 в 20:44
Боспорская археологическая экспедиция завершила летний сезон раскопок на территории современной Керчи – там, где за 600 лет до нашей эры было основано поселение Тиритака.
В этом году учёные исследовали кварталы древнего города и остатки северных и западных крепостных стен (первая была построена в конце IV – начале III века до нашей эры, а вторая древнее: она датируется VI веком до Рождества Христова).
Среди найденных артефактов – амфоры и керамическая посуда, бронзовые монеты, а также костяная статуэтка бога молчания Гарпократа, которой около 2100 лет. Обнажённое божество изображено в типичной позе – с пальцем, приложенным к губам. На той же стороне статуэтки виден рог изобилия, а на другой – два сатира и гусь.
Образ Гарпократа был заимствован Грецией из египетских культов: бог неба и Солнца Гор рядом со своею матерью Исидой нередко изображался в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.
Ещё один пример изображения Гарпократа.
Между тем до сих пор подобных предметов в Крыму не находили: здесь не был распространен культ Гарпократа. После изучения и обработки статуэтка будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Узнайте, как выглядела гробница правителя майя.
В этом году учёные исследовали кварталы древнего города и остатки северных и западных крепостных стен (первая была построена в конце IV – начале III века до нашей эры, а вторая древнее: она датируется VI веком до Рождества Христова).
Среди найденных артефактов – амфоры и керамическая посуда, бронзовые монеты, а также костяная статуэтка бога молчания Гарпократа, которой около 2100 лет. Обнажённое божество изображено в типичной позе – с пальцем, приложенным к губам. На той же стороне статуэтки виден рог изобилия, а на другой – два сатира и гусь.
Образ Гарпократа был заимствован Грецией из египетских культов: бог неба и Солнца Гор рядом со своею матерью Исидой нередко изображался в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.
Ещё один пример изображения Гарпократа.
Между тем до сих пор подобных предметов в Крыму не находили: здесь не был распространен культ Гарпократа. После изучения и обработки статуэтка будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Узнайте, как выглядела гробница правителя майя.