  • В Крыму найдена статуэтка бога молчания
    Бог Гарпократ Фото: Крымский историко-культурный музей-заповедник
  • В Крыму найдена статуэтка бога молчания
    Северная крепостная стена Фото: Крымский историко-культурный музей-заповедник
  • В Крыму найдена статуэтка бога молчания
    Тиритака. Раскоп в западной части Фото: Крымский историко-культурный музей-заповедник
Наука

В Крыму найдена статуэтка бога молчания

В Крым найдена статуэтка, относящаяся к культу Древнего мира.
Анастасия Баринова
2 октября 2018 в 20:44
Боспорская археологическая экспедиция завершила летний сезон раскопок на территории современной Керчи – там, где за 600 лет до нашей эры было основано поселение Тиритака. 

В этом году учёные исследовали кварталы древнего города и остатки северных и западных крепостных стен (первая была построена в конце IV – начале III века до нашей эры, а вторая древнее: она датируется VI веком до Рождества Христова).

Среди найденных артефактов – амфоры и керамическая посуда, бронзовые монеты, а также костяная статуэтка бога молчания Гарпократа, которой около 2100 лет. Обнажённое божество изображено в типичной позе – с пальцем, приложенным к губам. На той же стороне статуэтки виден рог изобилия, а на другой – два сатира и гусь.

Образ Гарпократа был заимствован Грецией из египетских культов: бог неба и Солнца Гор рядом со своею матерью Исидой нередко изображался в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.

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Ещё один пример изображения Гарпократа.

Между тем до сих пор подобных предметов в Крыму не находили: здесь не был распространен культ Гарпократа. После изучения и обработки статуэтка будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Узнайте, как выглядела гробница правителя майя.

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