  • Первые в истории фотографии с поверхности астероида — заслуга японского зонда
    Фото: JAXA
  • Первые в истории фотографии с поверхности астероида — заслуга японского зонда
    Фото: JAXA
Наука

Первые в истории фотографии с поверхности астероида — заслуга японского зонда

Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» прислала на Землю самые детальные на настоящий момент фотографии поверхности астероида Рюгу.
Анастасия Баринова
1 октября 2018 в 19:58
Автоматическая станция Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса-2» отправлена в космос 3 декабря 2014 года. В ее задачу входит исследование околоземного астероида 162173 Ryugu.

27 июня этого года аппарат успешно вышел на стабильную 20-километровую орбиту вокруг астероида, и теперь на протяжении полутора лет он будет присылать на Землю результаты своей работы. 21 сентября 2018 года была совершена успешная мягкая посадка модулей-роботов на поверхность астероида. Они перемещаются по нему с помощью прыжкового механизма, а камеры и датчики собирают всю необходимую ученым информацию.

В агентстве отмечают, что аппараты JAXA стали первыми в истории исследования космоса роверами на поверхности астероида. Недавно были опубликованы первые снимки, полученные в ходе миссии.
Каждый день на Землю поступают новые изображения, позволяющие узнать об астероиде больше. Благодаря им мы можем представить, каково это: стоять на каменистой поверхности астероида, несущегося во тьме в сотнях миллионов км от Земли и наблюдать, как сияет и вспыхивает солнечный свет. 
Предшественник «Хаябусы-2», миссия «Хаябуса», в 2003-2010 годах исследовала околоземный астероид S-класса (25143) Итокава. Ее самый четкий снимок сделан с расстояния 63 метра, и уже эти данные позволяют сравнить два небесных тела. В то время как Итокава относится к силикатным астероидам, Рюгу представляет самый распространенный класс бороздящих космос объектов – это углеродный астероид. Поверхностный слой Итокавы, в отличие от Рюгу, состоит из крохотных частиц размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Помимо фиксации захватывающих видов, планетоходы будут измерять температуру на поверхности астероида. Также на следующем этапе своей работы японские спускаемые модули возьмут с поверхности Рюгу пробы грунта, а затем станция отправится обратно к Земле и в декабре 2020 года сбросит на Землю капсулу с этими образцами для дальнейших исследований. Узнайте, как астероиды получают свои имена.
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