Первые в истории фотографии с поверхности астероида — заслуга японского зонда
27 июня этого года аппарат успешно вышел на стабильную 20-километровую орбиту вокруг астероида, и теперь на протяжении полутора лет он будет присылать на Землю результаты своей работы. 21 сентября 2018 года была совершена успешная мягкая посадка модулей-роботов на поверхность астероида. Они перемещаются по нему с помощью прыжкового механизма, а камеры и датчики собирают всю необходимую ученым информацию.
В агентстве отмечают, что аппараты JAXA стали первыми в истории исследования космоса роверами на поверхности астероида. Недавно были опубликованы первые снимки, полученные в ходе миссии.
[MINERVA-II1] September 21 at 11:30 JST: The altitude of the spacecraft has decreased to about 700m. Here is the image taken at about 11:00 JST. pic.twitter.com/CTDzCol1yU— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 21 сентября 2018 г.
Каждый день на Землю поступают новые изображения, позволяющие узнать об астероиде больше. Благодаря им мы можем представить, каково это: стоять на каменистой поверхности астероида, несущегося во тьме в сотнях миллионов км от Земли и наблюдать, как сияет и вспыхивает солнечный свет.
Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 сентября 2018 г.
Предшественник «Хаябусы-2», миссия «Хаябуса», в 2003-2010 годах исследовала околоземный астероид S-класса (25143) Итокава. Ее самый четкий снимок сделан с расстояния 63 метра, и уже эти данные позволяют сравнить два небесных тела. В то время как Итокава относится к силикатным астероидам, Рюгу представляет самый распространенный класс бороздящих космос объектов – это углеродный астероид. Поверхностный слой Итокавы, в отличие от Рюгу, состоит из крохотных частиц размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Look, it’s the two asteroids of Hayabusa and @haya2e_jaxa (roughly) to scale! Thank you, @elakdawalla! Our destination is bigger this time, but will the challenges scale up or down? pic.twitter.com/X4WIaEoAGs— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 июня 2018 г.
Помимо фиксации захватывающих видов, планетоходы будут измерять температуру на поверхности астероида. Также на следующем этапе своей работы японские спускаемые модули возьмут с поверхности Рюгу пробы грунта, а затем станция отправится обратно к Земле и в декабре 2020 года сбросит на Землю капсулу с этими образцами для дальнейших исследований. Узнайте, как астероиды получают свои имена.
Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 — 11:48 JST. Enjoy ‘standing' on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa
— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 сентября 2018 г.
Предшественник «Хаябусы-2», миссия «Хаябуса», в 2003—2010 годах исследовала околоземный астероид S-класса (25143) Итокава. Ее самый четкий снимок сделан с расстояния 63 метра, и уже эти данные позволяют сравнить два небесных тела. В то время как Итокава относится к силикатным астероидам, Рюгу представляет самый распространенный класс бороздящих космос объектов — это углеродный астероид. Поверхностный слой Итокавы, в отличие от Рюгу, состоит из крохотных частиц размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Look, it’s the two asteroids of Hayabusa and @haya2e_jaxa (roughly) to scale! Thank you, @elakdawalla! Our destination is bigger this time, but will the challenges scale up or down? pic.twitter.com/X4WIaEoAGs
— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 июня 2018 г.
Помимо фиксации захватывающих видов, планетоходы будут измерять температуру на поверхности астероида. Также на следующем этапе своей работы японские спускаемые модули возьмут с поверхности Рюгу пробы грунта, а затем станция отправится обратно к Земле и в декабре 2020 года сбросит на Землю капсулу с этими образцами для дальнейших исследований. Узнайте, как астероиды получают свои имена.