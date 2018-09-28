  • Новое поразительное открытие о цивилизации майя
    Фото: Wolfgang Sauber/Wikipedia
  • Новое поразительное открытие о цивилизации майя
    Фото: Wikipedia
Наука

Новое поразительное открытие о цивилизации майя

Ученые изучают культуру майя на протяжении почти двух столетий, и древняя цивилизация все еще продолжает удивлять новыми раскрытыми тайнами.
Анастасия Баринова
28 сентября 2018 в 15:27
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Конкистадоры, появившись в Центральной Америке в XVI веке, уничтожили культуру майя, и лишь в середине XIX века руины древних построек привлекли внимание ученых. С тех пор им удалось совершить множество открытий, составить хронологию цивилизации, описать повседневную жизнь, ритуалы и другие важные традиции майя. Однако относительно цельная картина оказалась не совсем верной: недавнее исследование дополняет знания человечества о великом древнем народе.

Научную работу провели специалисты проекта El Tintal Archaeological. В поисках новых данных о майя они задействовали современные технологические средства, и, в частности, лидар — активный дальномер оптического диапазона, создающий двумерную или трехмерную картину окружающего пространства. Ее принцип действия схож с радаром, но вместо радиоволн аппарат посылает световые лучи. Они проходят сквозь деревья, но отскакивают от твердых поверхностей, таких как остатки стен или камни. Благодаря этой технике появилась возможность увидеть те руины, что скрыты за плотной стеной вековых джунглей.

18 археологов просканировали 2000 кв.километров территории полуострова Юкатан, и результат превзошел все ожидания. В общей сложности было найдено 61 480 разного рода конструкций, таких как кукурузные фермы, каналы и дамбы, большие и маленькие дома, площади и другие объекты, связанные почти сотней километров многочисленных дорог. По западной линии располагались оборонительные укрепления, что доказывает готовность майя к атаке.

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