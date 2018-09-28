Новое поразительное открытие о цивилизации майя
Конкистадоры, появившись в Центральной Америке в XVI веке, уничтожили культуру майя, и лишь в середине XIX века руины древних построек привлекли внимание ученых. С тех пор им удалось совершить множество открытий, составить хронологию цивилизации, описать повседневную жизнь, ритуалы и другие важные традиции майя. Однако относительно цельная картина оказалась не совсем верной: недавнее исследование дополняет знания человечества о великом древнем народе.
Научную работу провели специалисты проекта El Tintal Archaeological. В поисках новых данных о майя они задействовали современные технологические средства, и, в частности, лидар — активный дальномер оптического диапазона, создающий двумерную или трехмерную картину окружающего пространства. Ее принцип действия схож с радаром, но вместо радиоволн аппарат посылает световые лучи. Они проходят сквозь деревья, но отскакивают от твердых поверхностей, таких как остатки стен или камни. Благодаря этой технике появилась возможность увидеть те руины, что скрыты за плотной стеной вековых джунглей.
18 археологов просканировали 2000 кв.километров территории полуострова Юкатан, и результат превзошел все ожидания. В общей сложности было найдено 61 480 разного рода конструкций, таких как кукурузные фермы, каналы и дамбы, большие и маленькие дома, площади и другие объекты, связанные почти сотней километров многочисленных дорог. По западной линии располагались оборонительные укрепления, что доказывает готовность майя к атаке.
По оценкам исследователей, в период с 550 по 830 год нашей эры на один квадратный километр этой местности приходилось от 80 до 120 людей. Соответственно, на всей территории, принадлежавшей когда-то майя, проживало от 7 до 11 миллионов человек. Эти данные были известны и ранее, но до настоящего времени не получалось объяснить отсутствие достаточно развитой инфраструктуры для такого количества жителей. Новое исследование доказывает существование такой инфраструктуры, и она оказалась гораздо более широкой, чем могли представить ученые.
Ведущий автор исследования, археолог Марчелло Кануто (Marcello Canuto) говорит: «Мы все почувствовали себя униженными. Эта земля совсем не terra incognita — мы работали в этой области годами, мы исходили ее вдоль и поперек, и вдруг приходит осознание: «Как мы могли пропустить такое? » Он сравнивает себя и своих коллег с близоруким человеком, однажды надевшим очки и обнаружившим, что мир выглядит иначе, чем он привык. Немудрено: ведь вместо густого леса ученые наконец увидели тысячи построек и сооружений на месте древних селений.
Узнайте о других исследованиях цивилизации майя с помощью лидара.