Дракониды и другие астрономические события октября
2 октября на небе появляются первые метеоры из потока Ориониды. На его пике, 21 октября, их число достигнет 25 в час. Свое имя звездопад получил от созвездия Орион, на границе которого находится область вылета метеоров (радиант): при наблюдении с Земли кажется, что метеоры вылетают из этого созвездия. На самом же деле Ориониды являются роем метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли еще в 1986 году, однако ее оторвавшиеся осколки по-прежнему ежегодно достигают земной атмосферы в мае и октябре.
Вместе с тем, по сообщению Московского планетария, наблюдению Орионид помешает почти полная Луна. В этом случае юбителям звездного неба стоит обратить больше внимания на другой метеорный поток октября – Дракониды.
Он порожден хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера. Метеоры, разлетаясь с большой скоростью, около 20 км/с, приобретают ярко-желтый или красный оттенок и становятся хорошо заметны. Начинать наблюдение за Драконидами можно в сумерках 8 и 9 октября, хотя самым лучшим временем считается промежуток между 4 и 5 часами утра. Астрономы прогнозируют появление до 10 метеоров в час. Вторая половина года благоприятна для наблюдения Венеры, а 26 октября произойдет ее нижнее соединение с Солнцем. С этого времени планета примет статус Утренней звезды (так ее именуют в тот период, когда Венеру можно увидеть в утренние часы перед восходом), и завершающие два месяца года будут самыми благоприятными для ее наблюдений за весь год.
Для Урана соединение с Солнцем происходило в апреле, а 24 октября планета вступит в противостояние с Солнцем. Октябрь, а также ноябрь – самое продуктивное время для наблюдений за седьмой планетой Солнечной системы: если Луна не засвечивает небо, то Уран можно разглядеть невооруженным глазом.
Помимо того, октябрь является важным для истории космонавтики месяцем. 4 октября 1957 года в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, что открыло космическую эру в истории человечества. В честь этого события Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать Всемирную неделю космоса (World Space Week) с 4 по 10 октября. В России и во всем мире в это время проводятся тематические фестивали, встречи с космонавтами и другие научно-познавательные мероприятия, посвященные популяризации космических знаний.
Он порожден хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера. Метеоры, разлетаясь с большой скоростью, около 20 км/с, приобретают ярко-желтый или красный оттенок и становятся хорошо заметны. Начинать наблюдение за Драконидами можно в сумерках 8 и 9 октября, хотя самым лучшим временем считается промежуток между 4 и 5 часами утра. Астрономы прогнозируют появление до 10 метеоров в час. Вторая половина года благоприятна для наблюдения Венеры, а 26 октября произойдет ее нижнее соединение с Солнцем. С этого времени планета примет статус Утренней звезды (так ее именуют в тот период, когда Венеру можно увидеть в утренние часы перед восходом), и завершающие два месяца года будут самыми благоприятными для ее наблюдений за весь год.
Для Урана соединение с Солнцем происходило в апреле, а 24 октября планета вступит в противостояние с Солнцем. Октябрь, а также ноябрь — самое продуктивное время для наблюдений за седьмой планетой Солнечной системы: если Луна не засвечивает небо, то Уран можно разглядеть невооруженным глазом.
Помимо того, октябрь является важным для истории космонавтики месяцем. 4 октября 1957 года в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, что открыло космическую эру в истории человечества. В честь этого события Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать Всемирную неделю космоса (World Space Week) с 4 по 10 октября. В России и во всем мире в это время проводятся тематические фестивали, встречи с космонавтами и другие научно-познавательные мероприятия, посвященные популяризации космических знаний.