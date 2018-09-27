В египетском папирусе были зашифрованы любовные заклинания
В архивах сиднейского Университета Маккуори хранится около 900 папирусов из Египта, большинство из которых были куплены в 1970-х и 1980-х годах у торговцев антиквариатом. Но правовой статус коллекции до сих пор остается сомнительным: в 1972 году ЮНЕСКО запретило продажу древностей, вывезенных из страны их происхождения. Когда именно и при каких обстоятельствах египетские папирусы покинули родину, неизвестно. В результате ученые перестали изучать древнеегипетское наследие из архива Университета Маккуори: это могло бы бросить тень на их репутацию и при этом подстегнуть других охотников за древностями на новые попытки контрабанды.
В числе папирусов с неизвестной историей — 1300-летний документ с текстом и рисунком. Он оказался настолько интересен, что университетский комитет все же решился рассказать о результатах его расшифровки. Научная работа велась под руководством Корши Досу (Korshi Dosoo) из Страсбургского университета во Франции, специалиста по древним магическим ритуалам.
При прочтении текста ученые столкнулись только с одной сложностью: он сохранился фрагментарно. Но поскольку сам он был написан на коптском языке с использованием греческого алфавита — многие отрывки удалось расшифровать. В документе, в частности, есть фразы «Я призываю вас», «кто Христос, бог Израиля», «вы растворитесь» и «каждое дитя Адама». Сравнив артефакт с другими древними папирусами и проанализировав рисунок, ученые пришли к выводу, что перед ними — приворотное заклинание.
На картинке изображены две фигуры, похожие на птиц, обращенные друг ко другу и символизирующие влюбленных. По мнению историков, мужской персонаж располагается слева, а женский — справа. Полукруг в виде рук обнимает пару, ограждая ее от проблем внешнего мира, а внутренняя связка между птицами может быть цепью (брачными узами) или же мужским половым органом. Таким образом, иллюстрация служила дополнением, усиливающим эффект магического заклятья на укрепление любви. Впрочем, с таким же успехом фигуры могут символизировать демонов, манипулирующих чужими душами, — ученые все еще не уверены в правильности своей интерпретации папируса, хотя большинство фактов свидетельствует в пользу их выводов.
Исследователь уточняет, что данные чары вряд ли использовались как средство чтобы заставить одного человека полюбить другого. Скорее, это заклинание, которое давало своеобразный толчок к воссоединению любящих сердец и прокладывало дорогу их любви, на пути у которой возникли препятствия.
«Христианские египетские тексты того времени, в которых упоминаются любовные заклинания, подразумевают, что основной сложностью для любви была изоляция незамужней девушки ее семьей или брак женщины с другим», — рассказал в интервью Корши Досу.
Текст также содержит упоминание библейского персонажа Ахитофела, который был советником царя Давида и участвовал в заговоре против него: это может быть пожеланием защиты влюбленных от невзгод. Кроме того, в документе упоминаются экзотические мускусные духи, использовавшиеся для привлечения партнеров.
Вероятнее всего, папирус был частью большой книги — своего рода «магического справочника», содержавшего разные заклинания. Несмотря на это, текст явно написан для коптов-христиан — в то время они активно практиковали и языческие ритуалы.
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