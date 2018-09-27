  • В египетском папирусе были зашифрованы любовные заклинания
    Фото: Effy Alexakis/Macquarie University
  • В египетском папирусе были зашифрованы любовные заклинания
    Фото: Effy Alexakis/Macquarie University
Наука

В египетском папирусе были зашифрованы любовные заклинания

Ученые прочли папирус возрастом 1300 лет. Его текст — приворотные чары, призванные укрепить любовь между парой.
Анастасия Баринова
27 сентября 2018 в 17:55

В архивах сиднейского Университета Маккуори хранится около 900 папирусов из Египта, большинство из которых были куплены в 1970-х и 1980-х годах у торговцев антиквариатом. Но правовой статус коллекции до сих пор остается сомнительным: в 1972 году ЮНЕСКО запретило продажу древностей, вывезенных из страны их происхождения. Когда именно и при каких обстоятельствах египетские папирусы покинули родину, неизвестно. В результате ученые перестали изучать древнеегипетское наследие из архива Университета Маккуори: это могло бы бросить тень на их репутацию и при этом подстегнуть других охотников за древностями на новые попытки контрабанды.

В числе папирусов с неизвестной историей — 1300-летний документ с текстом и рисунком. Он оказался настолько интересен, что университетский комитет все же решился рассказать о результатах его расшифровки. Научная работа велась под руководством Корши Досу (Korshi Dosoo) из Страсбургского университета во Франции, специалиста по древним магическим ритуалам.

При прочтении текста ученые столкнулись только с одной сложностью: он сохранился фрагментарно. Но поскольку сам он был написан на коптском языке с использованием греческого алфавита — многие отрывки удалось расшифровать. В документе, в частности, есть фразы «Я призываю вас», «кто Христос, бог Израиля», «вы растворитесь» и «каждое дитя Адама». Сравнив артефакт с другими древними папирусами и проанализировав рисунок, ученые пришли к выводу, что перед ними — приворотное заклинание.

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