  • Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
    Фото: Philippe Joner/Archaologischer Dienst des Kantons Bern
  • Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
    Фото: Guy Jaquenod/Archaologischer Dienst des Kantons Bern
Наука

Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы

В прошлом году археологи нашли на берегу озера человеческую кость и два предмета из бронзы: руку и кинжал. Секрет странного захоронения не открыт до сих пор.
Анастасия Баринова
26 сентября 2018 в 19:49

Осенью 2017 года двое археологов-любителей, исследуя побережье озера Биль в северо-западной части Швейцарии, извлекли из земли фрагмент ребра, бронзовый кинжал, а также бронзовая ладонь с отломанными пальцами. Она весила около 400 г и была чуть меньше натуральной величины. Металлическую кисть обрамляла манжета из золота, а внизу располагались отверстия — возможно, чтобы прикреплять руку к скульптуре или столбу.

Находка была передана специалистам. Небольшой кусочек растительного клея, использованный для крепления манжеты к запястью, позволил датировать руку: ей около 3,4−3,5 тысячи лет. Археологи из Швейцарии и Германии, занимавшиеся исследованиям, говорят, что ничего подобного им до сих пор не попадалось. По данным на настоящее время, артефакт является древнейшей скульптурным изображением части человеческого тела на территории Европы.

  • Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
    Фото: Philippe Joner/Archaologischer Dienst des Kantons Bern

Весной 2018 года ученые из Бернской археологической службы провели свои раскопки на месте находки. В результате была найдена могила с останками мужчины средних лет, похороненного над более древним каменным сооружением. Здесь же был обнаружен отломанный бронзовый палец, подходящий к найденной ранее руке, а ещё — бронзовая игла (очевидно, булавка для одежды) и спираль, напоминающая украшение для волос.

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