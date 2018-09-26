Рука с золотой манжетой: самая древняя бронзовая скульптура Европы
Осенью 2017 года двое археологов-любителей, исследуя побережье озера Биль в северо-западной части Швейцарии, извлекли из земли фрагмент ребра, бронзовый кинжал, а также бронзовая ладонь с отломанными пальцами. Она весила около 400 г и была чуть меньше натуральной величины. Металлическую кисть обрамляла манжета из золота, а внизу располагались отверстия — возможно, чтобы прикреплять руку к скульптуре или столбу.
Находка была передана специалистам. Небольшой кусочек растительного клея, использованный для крепления манжеты к запястью, позволил датировать руку: ей около 3,4−3,5 тысячи лет. Археологи из Швейцарии и Германии, занимавшиеся исследованиям, говорят, что ничего подобного им до сих пор не попадалось. По данным на настоящее время, артефакт является древнейшей скульптурным изображением части человеческого тела на территории Европы.
Весной 2018 года ученые из Бернской археологической службы провели свои раскопки на месте находки. В результате была найдена могила с останками мужчины средних лет, похороненного над более древним каменным сооружением. Здесь же был обнаружен отломанный бронзовый палец, подходящий к найденной ранее руке, а ещё — бронзовая игла (очевидно, булавка для одежды) и спираль, напоминающая украшение для волос.
Назначение руки остается непонятным — это может быть частью статуи или атрибута власти, с которым покойного отправили в последний путь. Наличие золотой манжеты показывает, что мужчина принадлежал к высшему сословию, однако о ритуалах, при которых используются скульптурные кисти рук, ученым ничего не известно. Более того: в захоронениях периода 1400−1500 гг. до н.э. бронзовые предметы встречаются постоянно, тогда как золото в таком могильнике редко. Исследования будут продолжены, однако шансов узнать о загадочном погребении немного из-за раскопок, которые уже велись здесь непрофессионалами.
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