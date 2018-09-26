  • Самый древний идол
    Ныне самый древний датированный деревянный идол выставлен в особой климат-витрине, разработанной в НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова. Фото: Свердловский краеведческий музей имени О. Е. Клера, Екатеринбург
  • Самый древний идол
    Реконструкция Большого Шигирского идола, выполненная хранителем музея Дмитрием Лобановым в 1890-е годы. Фото: Свердловский краеведческий музей имени О. Е. Клера, Екатеринбург
Наука

Самый древний идол

Больший Шигирский идол обнаружили в конце XIX века, но даже сейчас в нем немало тайн и загадок. Только недавно исследования позволили выяснить, что изваяние является древнейшим деревянным идолом, известным науке.
Андрей Журавлев
26 сентября 2018 в 12:21
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В 1890 году на Шигирском торфянике под Екатеринбургом, где старатели добывали золото, были найдены фрагменты большого деревянного изваяния. Владелец прииска граф Алексей Стенбок-Фермор передал находку в дар музею Уральского общества любителей естествознания (ныне — Свердловский областной краеведческий музей, СОКМ). Тогда же хранитель музея Дмитрий Лобанов воссоздал идола в виде выразительной скульптуры, с руками и ногами. В 1914 году археолог Владимир Толмачёв сделал новую, столбовидную (высотой 5,3 метра), реконструкцию.

А вот о времени создания необычной скульптуры в те годы, да и много позднее, только гадали: предположения ученых расходились от эпохи неолита до раннего железного века. Лишь в наши дни с помощью проведенного совместно с немецкими учеными радиоуглеродного анализа отдельных годовых колец удалось установить, что Большой Шигирский идол был сделан еще в начале мезолита — 11 тысяч лет назад.

«Новые исследования скульптуры выявили, что она изготовлена из цельного ствола лиственницы возрастом почти 160 лет, судя по годовым кольцам, росшей в более суровых, чем сегодня, условиях», — рассказывает специалист по каменному веку Михаил Жилин из Института археологии РАН. «Большой Шигирский идол — свидетельство сложного духовного мира древних уральцев, — считает археолог Светлана Савченко из СОКМ. — Персонажи, вырезанные на нем, возможно, отображают водную и небесную стихии, мужское и женское начало, мир растений и животных — это своего рода миф о сотворении мира».

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№180, сентябрь 2018).
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