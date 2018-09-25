  • Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)
    Фото: The Royal Society
  • Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)
    Фото: The Royal Society
  • Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)
    Фото: The Royal Society
Наука

Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)

21 декабря 1613 года Галилео Галилей написал письмо, ставшее для него роковым: оно привлекло внимание инквизиции. Правда, оригинальный текст был не известен — до недавнего времени.
Анастасия Баринова
25 сентября 2018 в 19:46
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Итальянец Галилео Галилей прославился как выдающийся механик, философ и астроном — в частности, он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Ученый также известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, что привело к обвинению в ереси и заключению.

  • Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)
    Галилей перед судом инквизиции / Жозеф-Николя Робер-Флёри, 1847, Лувр.

Сама по себе идея движения Земли возникла еще до нашей эры последователями пифагорейской школы. Эту идею развил польский астроном Николай Коперник, к 1543 году разработавший теорию движения планет вокруг Солнца.

Галилей также посвятил этому несколько трудов. Первый документ, в котором он высказывается в пользу гелиоцентрической системы, относится к декабрю 1613 года: это семистраничное письмо, которое учёный адресовал своему другу, математику Бенедетто Кастелли.

В тексте письма есть смелые пассажи вроде: «Ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы».

Одна из копий этого письма попала в руки доминиканского монаха Никколо Лорини, а тот направил документ в инквизицию. Это можно считать началом конфликта учёного с Церковью, однако относительно самого текста письма бытовали разногласия — вплоть до нашего времени! — а всё потому, что в том же году Галилей сам отредактировал свое письмо и просил переслать его окружению Папы, настаивая, что первая версия искажена монахом-доминиканцем. В ватиканском архиве до сих пор хранится именно версия копия Лорини, а оригинал считался утраченным.

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