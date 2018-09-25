Найдено утраченное письмо Галилео Галилея (и в нём есть самоцензура!)
Итальянец Галилео Галилей прославился как выдающийся механик, философ и астроном — в частности, он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Ученый также известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, что привело к обвинению в ереси и заключению.
Сама по себе идея движения Земли возникла еще до нашей эры последователями пифагорейской школы. Эту идею развил польский астроном Николай Коперник, к 1543 году разработавший теорию движения планет вокруг Солнца.
Галилей также посвятил этому несколько трудов. Первый документ, в котором он высказывается в пользу гелиоцентрической системы, относится к декабрю 1613 года: это семистраничное письмо, которое учёный адресовал своему другу, математику Бенедетто Кастелли.
В тексте письма есть смелые пассажи вроде: «Ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы».
Одна из копий этого письма попала в руки доминиканского монаха Никколо Лорини, а тот направил документ в инквизицию. Это можно считать началом конфликта учёного с Церковью, однако относительно самого текста письма бытовали разногласия — вплоть до нашего времени! — а всё потому, что в том же году Галилей сам отредактировал свое письмо и просил переслать его окружению Папы, настаивая, что первая версия искажена монахом-доминиканцем. В ватиканском архиве до сих пор хранится именно версия копия Лорини, а оригинал считался утраченным.
Решение загадки нашлось лишь недавно: итальянский историк Сальваторе Риккардо изучал в лондонских библиотеках труды Галилео Галилея, и случайно обнаружил «потерянное письмо». Три независимых эксперта сравнили слова из этого документа с другими с другими рукописями Галилео того же периода — из пришли к выводу, что письмо подлинное. В нём есть помарки и исправления (судя по всему, сделанные автором), но сам текст совпадает с хранящимся в Ватикане документом.
Исправления показывают, каким образом Галилей пытался найти компромисс: так, оригинальное слово «ошибочное/ложное» в поздней версии он заменил на «отличающееся от истины», «скрыто» — на «завуалировано», и так далее.
Тем не менее, большой роли в его жизни эти исправления не сыграли: в 1616 году гелиоцентризм был признан опасной ересью. Галилео, не оставил изысканий — и был вызван на суд в Рим, по итогам которого был приговорён к непродолжительному тюремному заключению, которое позднее стало домашним арестом, а фактически — ссылкой.