В Дании найдены золотые сокровища железного века
Расположенный в восточной части полуострова Ютландия остров Хьярнё (дат. Hjarnø) давно привлекает внимание археологов: здесь были открыты остатки поселений мезолитического периода каменного века (5200−3800 гг. до н. э.), а также свидетельства эпохи викингов. В 2017 году археолог-любитель Terese Refsgaard (Терезе Рефсгаард) обнаружила здесь несколько ювелирных изделий из золота и жемчуга, относящихся к 500 году н.э. В нынешнем летнем сезоне археологи решили продолжить раскопки на месте этой находки, и работа на более глубоких слоях принесла новую сенсацию: в общей сложности было найдено более 34 предметов, 27 из числа которых были золотыми.
Эксперты поясняют, что сокровища оказываются в земле по двум причинам: владелец прячет их, желая защититься от ограбления или спасаясь от врага, либо же закапывает намеренно как жертвоприношение богам. Состав клада, а также то, как располагались найденные предметы, указывает на вторую версию. Ее подтверждают и исторические факты.
В 535−536 годах на планете произошло внезапное и резкое похолодание. Его могло вызвать одно из мощнейших извержений вулканов, столкновение с крупным метеоритом или другая причина, но последствия ощутило все Северное полушарие, где началась череда холодных лет и неурожаев, которые повлекли за собой эпидемии чумы, голодные смерти и другие бедствия. Зарытый в ритуальных целях клад был призван умилостивить богов и вернуть их благосклонность вместе с хорошей погодой и плодородными сезонами.
В случае, если бы этого не произошло — подношения пригодились бы в Вальхалле самому дарителю после его смерти. Перечисляя найденные предметы, археологи называют украшения, которые могла носить лишь состоятельная женщина тех лет (разные ювелирные изделия, бусины, брактеаты — тонкие диски, которые женщины носили как кулон на шее), а также маленькие кусочки золота, служившие деньгами. Сейчас изучение находки подходит к концу, и с января 2019 года древние сокровища можно будет увидеть в историческом музее датского города Вайле (Vejlemuseerne).
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