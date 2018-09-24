  • В Дании найдены золотые сокровища железного века
    Фото: Vejlemuseerne
  • В Дании найдены золотые сокровища железного века
    Фото: Vejlemuseerne
Наука

В Дании найдены золотые сокровища железного века

Археологи нередко находят на датском острове Хьярнё интересные артефакты прошлых веков. Однако нынешняя находка особенно поражает своим богатым разнообразием.
Анастасия Баринова
24 сентября 2018 в 17:00

Расположенный в восточной части полуострова Ютландия остров Хьярнё (дат. Hjarnø) давно привлекает внимание археологов: здесь были открыты остатки поселений мезолитического периода каменного века (5200−3800 гг. до н. э.), а также свидетельства эпохи викингов. В 2017 году археолог-любитель Terese Refsgaard (Терезе Рефсгаард) обнаружила здесь несколько ювелирных изделий из золота и жемчуга, относящихся к 500 году н.э. В нынешнем летнем сезоне археологи решили продолжить раскопки на месте этой находки, и работа на более глубоких слоях принесла новую сенсацию: в общей сложности было найдено более 34 предметов, 27 из числа которых были золотыми.

Эксперты поясняют, что сокровища оказываются в земле по двум причинам: владелец прячет их, желая защититься от ограбления или спасаясь от врага, либо же закапывает намеренно как жертвоприношение богам. Состав клада, а также то, как располагались найденные предметы, указывает на вторую версию. Ее подтверждают и исторические факты.

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