Осьминоги под экстази: удивительный научный эксперимент
Несколько лет назад ученые секвенировали геном двупятнистого калифорнийского осьминога (лат. Octopus bimaculoides). Выяснилось, что у моллюска есть ген, аналогичный человеку — SLC6A4. У людей он вырабатывает внутриклеточный белок — транспортёр серотонина. Работает ли этот ген подобным образом у осьминога, оставалось неизвестным до настоящего времени.
Решив ответить на этот вопрос, американские биологи провели серию экспериментов. На первом этапе исследования взрослых самцов и самок осьминогов поочередно помещали в аквариум, где находился или другой представитель вида, или неодушевленный предмет. Разнополые особи осторожно начинали уделять друг другу внимание. Соседа или соседку своего пола они игнорировали — убедившись, что объект им не интересен, моллюски приступали к изучению игрушки или вообще не проявляли признаков активности.
На следующем этапе в воду был добавлен метилендиоксиметамфетаман (MDMA или экстази). Опытным путем была найдена безопасная для животных концентрация, и в «наркотической воде» моллюск проводил десять минут, впитывая ее через жабры. После этого его помещали на 20 минут в соленую воду, а затем — в условия первого эксперимента с другим осьминогом и неодушевленным предметом.
У человека, принявшего MDMA, резко меняется поведение — он становится более общительным и дружелюбным, может совершать неконтролируемые и необъяснимые действия. Это происходит вследствие выброса серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение. Реакция осьминогов на прием вещества оказалась схожа с человеческой: они стали уделять другим особям своего вида больше внимания, а также терлись о клетку и обнимали ее своими щупальцами.
Результаты исследования говорят о том, что регуляция настроения с помощью серотонина — древний эволюционный механизм, появившийся еще у беспозвоночных и до сих пор позволяющий самым разным живым существам общаться друг с другом. Узнайте, как кокаин влияет на европейских угрей.