  • Ледник Вавилова стремительно уходит в море: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Ледник Вавилова стремительно уходит в море: видео
    Фото: CIRESvideos/YouTube
  • Ледник Вавилова стремительно уходит в море: видео
    Фото: CIRESvideos/YouTube
Наука

Ледник Вавилова стремительно уходит в море: видео

Американские ученые изучали спутниковые снимки ледников российской Арктики. Выяснилось, что даже они испытывают влияние глобального потепления.
Анастасия Баринова
20 сентября 2018 в 18:53

Изменение климата привело к таянию льда по всей планете: от ледникового щита Восточной Антарктиды — до Гренландии. Последним относительно стабильным регионом считалась Арктика — ее ледники, лежащие выше уровня моря, в меньшей степени страдают от теплой морской воды. Но теперь и здесь происходят необратимые изменения.

К таким выводам пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере (США). Анализируя спутниковые наблюдения за ледниковым комплексом Вавилова, специалисты заметили, что в 2010 году один из его выводных ледников начал отчетливое движение в сторону моря. Выводной ледник — это наиболее подвижная часть ледника, своеобразная река изо льда, сползающая по склону купола между таких же ледяных берегов.

Однако скорость продвижения такого ледника у купола Вавилова оказалась рекордной — и это пугает. К 2015 году она выросла с 5 сантиметров в день до 0,3 метра в день, и в результате за год ледник проделал четырехкилометровый путь. При этом он потерял 4,5 кубических километра льда: такого количества достаточно, чтобы покрыть водным слоем высотой в два с половиной сантиметра весь штат Вашингтон (или всю республику Карелию).

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