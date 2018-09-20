Ледник Вавилова стремительно уходит в море: видео
Изменение климата привело к таянию льда по всей планете: от ледникового щита Восточной Антарктиды — до Гренландии. Последним относительно стабильным регионом считалась Арктика — ее ледники, лежащие выше уровня моря, в меньшей степени страдают от теплой морской воды. Но теперь и здесь происходят необратимые изменения.
К таким выводам пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере (США). Анализируя спутниковые наблюдения за ледниковым комплексом Вавилова, специалисты заметили, что в 2010 году один из его выводных ледников начал отчетливое движение в сторону моря. Выводной ледник — это наиболее подвижная часть ледника, своеобразная река изо льда, сползающая по склону купола между таких же ледяных берегов.
Однако скорость продвижения такого ледника у купола Вавилова оказалась рекордной — и это пугает. К 2015 году она выросла с 5 сантиметров в день до 0,3 метра в день, и в результате за год ледник проделал четырехкилометровый путь. При этом он потерял 4,5 кубических километра льда: такого количества достаточно, чтобы покрыть водным слоем высотой в два с половиной сантиметра весь штат Вашингтон (или всю республику Карелию).
Для того, чтобы выяснить это, ученые воспользовались данными спутников дистанционного зондирования, оперируемых компанией DigitalGlobe. И поняли, что тенденция продолжает усиливаться: теперь скорость движения выводного ледника составляет от 5 до 10 метров в день. Он буквально скользит: после того, как нижняя часть ледяной шапки стала влажной, талая вода послужила «смазкой», обеспечившей рекордно быструю скорость движения.
Посмотреть на то, как купол Вавилова все быстрее сползает на одну сторону, можно на компиляции из спутниковых фотоснимков, созданную Кооперативным институтом исследований в области наук об окружающей среде (CIRES).
Это открытие требует пересмотра климатических прогнозов: поскольку в ледниках, считавшихся до сих пор стабильными, идут те же разрушительные процессы — уровень Мирового океана может повышаться быстрее, чем полагали ученые.
Посмотрите, что произойдет, когда на планете растает весь лед.