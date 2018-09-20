Наука

Звериное мышление

Думают ли животные? И если да, то как это происходит? Мы съездили на научную дачу, организованную культурно-просветительским центром АРХЭ, и узнали об этом от Зои Зориной — исследователя мышления животных, доктора биологических наук и руководителя лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ.
Ольга Севастьянова
20 сентября 2018 в 15:37
  • Звериное мышление
    Шимпанзе Фото: Сергей Урядников

Женщина вышла, беспечно оставив на тумбочке ключи, и в коридоре стало тихо. План созрел моментально. Пленницы бросились к стоящему в камере столику и несколькими ударами отбили край столешницы. Просунули обломок сквозь прутья и подцепили занавеску — единственный предмет, который был в зоне досягаемости. Оторвали ее от карниза и сделали что-то вроде лассо. Теперь нужно было метко закинуть лассо на тумбочку с ключами. Сбросить их на пол с первого раза не вышло. Со второго и третьего тоже, но Лада с напарницей продолжали попытки, пока ключи не оказались на полу, а затем и в их руках. Беглянки открыли два замка и оказались на свободе. Но далеко они не ушли. Обеих поймали в соседней лаборатории — они играли с водой и мисками.

Лада и Нева — самки шимпанзе. Их проделка по-настоящему впечатлила зоологов. Профессор Леонид Александрович Фирсов, русский приматолог и руководитель питомника обезьян при институте им. Павлова — именно там в середине 1950-х годов жили Лада, Нева и другие его подопечные, — описал этот авантюрный побег в книге «По ухабистым дорогам науки. Записки приматолога». Почему это событие оказалось таким значимым? По действиям Лады было ясно: ее успех — не ряд случайных решений, а результат продуманного плана, последовательно реализованного несколькими средствами.

  • Звериное мышление
    Шимпанзе Фото: Дмитрий Чепрасов

Как измерить разум?

Зачатки мышления у животных в те времена еще оставались под вопросом. Данных не хватало, да и не ясно было, что считать мышлением и как его оценивать. В 1935 году вышла книга «Дитя шимпанзе и дитя человека». Ее автор, доктор биологических наук Надежда Николаевна Ладыгина-Котс, в 1913 году каким-то чудом достала детеныша шимпанзе Иони и воспитала его вместе с мужем, тоже профессором. Через десять лет, когда у пары родился сын, Надежда сравнила развитие двух интеллектов — человеческого и обезьяньего. Ее работа стала прорывной — никто еще не наблюдал за высшими приматами в непосредственной к ним близости.

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