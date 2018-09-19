  • Космический мусор попался в сеть (впервые в истории!)
    Фото: University of Surrey
  • Космический мусор попался в сеть (впервые в истории!)
    Фото: University of Surrey/NASA
  • Космический мусор попался в сеть (впервые в истории!)
    Фото: University of Surrey
Наука

Космический мусор попался в сеть (впервые в истории!)

16 сентября был проведен эксперимент по удалению из космоса мусора. Орбитальный уборщик RemoveDebris успешно справился с заданием!
Анастасия Баринова
19 сентября 2018 в 18:34

Очистка земной орбиты от обломков аппаратов и других посторонних предметов — одна из наиболее важных задач космонавтики (вы только посмотрите, как растёт мусорный пояс Земли!). Даже небольшие фрагменты мусора могут представлять опасность для новых спутников — а ведь траекторию многих из них просто невозможно рассчитать.

Как же их убрать? Послать в космос устройство с обычным манипулятором — не вариант: для захвата потребуются очень сложные с инженерной точки зрения действия и механизмы. Свое решение предложила британская компания SSTL. Вместе со специалистами Airbus и Университета Суррея ученые разработали аппарат RemoveDebris, оснащенный своеобразным гарпуном, который выстреливает в направлении объекта, пробивая его. Захваченная «добыча» притягивается на тросе обратно к кораблю, а затем он будет сгорать в атмосфере при возвращении корабля на Землю. В арсенале уборщика есть кое-что ещё.


В апреле спутник RemoveDebris был доставлен на МКС, в июне он был отправлен на орбиту Земли, а после проверки работы его бортовых систем пришло время первого эксперимента. 16 сентября с борта станции был сброшен фрагмент, имитирующий космический мусор, и аппарат поймал его с помощью сети.


Уже это — немалый успех: все прежние опыты проводились в земных условиях, лишь имитирующих космические. Второй этап экспериментов включает проверку камеры и системы навигации — в будущем RemoveDebris должен находить мусор самостоятельно. После этого пройдет тестирование инновационного гарпуна. По окончании всех проверок спутник войдет в атмосферу Земли и разрушится. В случае, если эффективность RemoveDebris будет доказана, на орбиту отправится множество подобных аппаратов.

Узнайте, какие страны лидируют в производстве космического мусора.

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