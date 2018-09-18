  • Кто станет первым туристом SpaceX на лунной орбите?
    Фото: Yusaku Maezawa/Twitter
  • Кто станет первым туристом SpaceX на лунной орбите?
    Фото: Elon Musk/Twitter
  • Кто станет первым туристом SpaceX на лунной орбите?
    Фото: Elon Musk/Twitter
Наука

Кто станет первым туристом SpaceX на лунной орбите?

Глава компании SpaceX Илон Маск представил первого туриста, который совершит облет Луны: им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.
18 сентября 2018 в 18:02
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17 сентября было объявлено имя первого человека, который совершит полет к Луне на коммерческой основе.

42-летний Юсаку Маэдзава живет в префектуре Тиба на острове Хонсю. Рассказывая о себе, он вспоминает, что еще в юности обратил внимание на усталые лица офисных работников и дал себе слово, что не пойдет по их пути.

Теперь с состоянием около 3 млрд долларов, которое он сделал на сети он-лайн магазинов и других проектах, Маэдзава входит в число 18-ти самых богатых людей страны.

Он коллекционирует произведения искусства, не скупясь на современные — так, в прошлом году он заплатил на аукционе за картину Жан-Мишеля Баския более 110 млн долларов. Кроме того, до основания магазина одежды (1998) он играл на барабанах в рок-группе Switch Style.

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