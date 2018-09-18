Кто станет первым туристом SpaceX на лунной орбите?
17 сентября было объявлено имя первого человека, который совершит полет к Луне на коммерческой основе.
42-летний Юсаку Маэдзава живет в префектуре Тиба на острове Хонсю. Рассказывая о себе, он вспоминает, что еще в юности обратил внимание на усталые лица офисных работников и дал себе слово, что не пойдет по их пути.
Теперь с состоянием около 3 млрд долларов, которое он сделал на сети он-лайн магазинов и других проектах, Маэдзава входит в число 18-ти самых богатых людей страны.
Он коллекционирует произведения искусства, не скупясь на современные — так, в прошлом году он заплатил на аукционе за картину Жан-Мишеля Баския более 110 млн долларов. Кроме того, до основания магазина одежды (1998) он играл на барабанах в рок-группе Switch Style.
В SpaceX Маэдзава пришёл с идеей группового полета. Заплатив «внушительную сумму» (как выразился Маск), он получил право взять к Луне eщё восьмерых деятелей культуры: художников, скульпторов, танцоров, архитекторов, чтобы по возвращении они создали шедевры, вдохновленные космосом.
Листайте вправо или влево: так художники SpaceX изобразили космический корабль Big Falcon Rocket, который пока находится в разработке.
На лунную экспедицию (первую с 1972 года!) потребуется около недели; точная стоимость необычного тура не раскрывается.
Правда, стопроцентной гарантии того, что замысел будет реализован, глава SpaceX Илон Маск не дает: полет намечен на 2023 год, а ракету и космический корабль Big Falcon Rocket еще только строят.
Согласно проекту, космический аппарат покинет нижнюю околоземную орбиту, совершит облёт вокруг нашего естественного спутника и вернётся на Землю, преодолев около 800 000 км. Совершать посадку на Луну корабль не будет.
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