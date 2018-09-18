Запущен первый в мире водородный поезд: видео
Экологически чистый поезд на топливе нового поколения с 17 сентября курсирует по маршруту между расположенными на севере Германии городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Состав движется практически бесшумно, развивая скорость до 140 км/ч. На крыше установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток. Без дозаправки на одной такой цистерне Coradia iLint может проехать около 1000 км. Заправляться водородом он будет на станции в Бремерфёрде, где и состоялась церемония открытия маршрута, по которому теперь курсируют два поезда этой модели.
В компании подчеркивают, что поезд на водородном топливе отличается высокой производительностью двигателя при нулевом уровне вредных выбросов в атмосферу. Таким образом, Coradia iLint станет достойной альтернативой дизель-поездам, довольно негативно влияющим на окружающую среду. Недостатком новых поездов является высокая стоимость водородного топлива и ограниченное число заправочных станций.
Тем не менее, власти земли Нижняя Саксония, где появились первые водородные поезда, поддерживают разработку поездов. Планируется, что к 2021 году их число увеличится до 14: на эти цели выделено 81,3 млн евро. Кроме того, другие немецкие земли, а также ряд стран по всему миру, уже заявили о желании приобрести поезда нового типа.
Узнайте о поездах, работающих на энергии ветра.