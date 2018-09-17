Дети ледникового периода: в Канаде обнаружили мумии волчонка и оленёнка
Находку совершили канадские шахтеры во время работ на золотом руднике возле реки Юкон в 2016 году. Вместе с мумией волчонка в окрестностях реки благодаря холодному климату сохранились мумифицированные останки олененка карибу, которого нашла другая команда рабочих. Проведя радиоуглеродный анализ, ученые установили, что они жили около 50 тысяч лет назад, в разгар последнего оледенения. В этот период современная Канада была покрыта ледяным щитом, но микроклимат в бассейне реки Юкон сделал эту область более теплой.
На этой территории обитали мамонты, мастодонты, олени, волки и другие виды животных — как вымершие, так и дошедшие до наших дней. Однако палеонтологические открытия здесь делаются редко: канадские палеонтологи говорят, что иногда даже завидуют коллегам из Сибири, постоянно имеющим новый материал для изучения. А в этой местности последний образец ископаемого млекопитающего — лошади — был обнаружен 30 лет назад.
Найденный шахтерами волчонок сохранился практически идеально; мягкие ткани, мышцы и шерсть не пострадали. На момент смерти ему было не более восьми месяцев. От олененка осталась только передняя половина тела, но и его ткани пригодны для изучения. На следующем этапе исследования специалисты планируют выделить из клеток обоих животных ДНК и проанализировать костную ткань. Это позволит понять миграции млекопитающих во время последнего оледенения, их диету и связь с современными видами, населяющими Канаду. После изучения останки будут выставлены в музее.
Посмотрите, какие палеонтологические открытия делаются в Сибири.