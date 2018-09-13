Более сотни новых петроглифов обнаружили в Красноярском крае
Крутой скальный береговой массив возле реки Туба (правый приток Енисея) привлек внимание специалистов еще в начале XX века. Найдя на каменных поверхностях множество изображений, ученые дали им название «Шалаболинская писаница» — по имени одного из близлежащих сел. За годы исследований были открыты сотни плоскостей и скальных фризов с рисунками, которые встречаются на высотах от 2,5 м до 150 м от августовского уреза воды.
Изображения выполнены путем выбивки, шлифовки, гравировки или при помощи минеральных красителей, а иногда древний мастер использовал несколько художественных приемов одновременно. Рисунки Шалаболинской писаницы относятся к разным эпохам, но в основном там представлен большой пласт Окуневского периода — южносибирской археологической культуры скотоводов бронзового века (II тыс. до н. э.). В 2017 году проект «Сохранение и популяризация объекта культурного наследия Шалаболинская писаница» выиграл всероссийский конкурс «Фонда президентских грантов». Это позволило ученым Красноярского отделения Русского географического общества приступить к углубленному изучению этого памятника, начать работу по составлению карты изображений и изготовлению копий плоскостей с рисунками.
Во время работ летнего сезона-2018 ученые и студенты обследовали весь трехкилометровый горный массив, выявив около 300 плоскостей с наскальными рисунками. 30 из этого числа — новые плоскости, на которых было нанесено более 100 петроглифов, неизвестных ранее.
Они имеют широкий временной диапазон — около девяти тысяч лет (от эпохи камня до этнографической современности). Древние художники изображали кабанов, маралов, лосей, медведей, быков и других животных; люди показаны в лодках, верхом на лошадях, на лыжах, во время охоты, сражений и культовых обрядов. Особый интерес вызывают изображения мифических хищников и фантастические образы в виде масок-личин, которые выполнены четыре тысячи лет назад.
На следующем этапе будет проведен комплекс мероприятий для защиты писаницы от разрушения как от воздействия человека, так и от природных факторов. Узнайте про другие древние рисунки, сохранившиеся в России.