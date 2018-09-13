-
Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
-
Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
-
Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
-
Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
-
Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
-
Фото: Ricky Arnold/NASA//Twitter
-
Фото: Ricky Arnold/NASA//Twitter
«Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
Европейский астронавт Александр Герст сфотографировал с борта МКС, как к восточному побережью США приближается огромный (до 640 км в поперечнике!) ураган «Флоренс».
«Америка, будь осторожна! », — написал немецкий астронавт. По его словам, даже с 400-километровой высоты ураган не помещался в кадр, и снять его целиком удалось только широкоугольным объективом.
Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh
— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 12 сентября 2018 г.
Несмотря на то, что к утру сегодняшнего дня атлантический ураган ослаб до второй категории из пяти возможных (а скорость ветра упала до 177 км/ч), ситуация остается серьёзной.
Сейчас «Флоренс» движется в северо-западном направлении и предположительно достигнет городов Северной и Южной Каролины вечером в четверг. В Виргинии, Джорджии и ряде других штатов введен режим чрезвычайной ситуации: синоптики прогнозируют масштабные наводнения и более метра осадков.
Несмотря на грозное явление природы, «охотники за ураганами» исследуют их изнутри. Специальные самолеты метеоразведки ВВС США направляются в центры тропических циклонов для получения более точных данных. Совершив такой вылет 10 сентября, аэрокосмический инженер Ник Андервуд отметил: «Это, наверное, самая крутая вещь, которую я снимал».
Here’s an eyewall penetration into Hurricane #Florence from yesterday, September 10th, 2018. «Wall» is definitely the correct term because once you’re in the eye, the only way back out is to smack right through it. pic.twitter.com/caeUDkyLoI
— Nick Underwood (@TheAstroNick) September 11, 2018
Вместе с тем, по его словам, основная масса циклона пригодна для полета. Опасность представляют лишь те области, где ветер резко меняет свою скорость и направление, и это грозит потерей управления или даже разрушением самолета.
Посмотрите, что стало с Пуэрто-Рико после прошлогоднего урагана.