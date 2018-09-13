  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Alexander Gerst/European Space Agency/Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Ricky Arnold/NASA//Twitter
  • «Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США
    Фото: Ricky Arnold/NASA//Twitter
Наука

«Америка, будь осторожна»: мощный ураган «Флоренс» приближается к США

К восточным берегам Штатов из Атлантического океана движется ураган. Астронавтам удалось снять буйство стихии из космоса.
Анастасия Баринова
13 сентября 2018 в 17:39

Европейский астронавт Александр Герст сфотографировал с борта МКС, как к восточному побережью США приближается огромный (до 640 км в поперечнике!) ураган «Флоренс».

«Америка, будь осторожна! », — написал немецкий астронавт. По его словам, даже с 400-километровой высоты ураган не помещался в кадр, и снять его целиком удалось только широкоугольным объективом.

Несмотря на то, что к утру сегодняшнего дня атлантический ураган ослаб до второй категории из пяти возможных (а скорость ветра упала до 177 км/ч), ситуация остается серьёзной.

Читать далее

Тоже интересно

Рекордный ураган

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Пентагону теперь плохо спится: что Россия сделала на Чукотке
Пентагону теперь плохо спится: что Россия сделала на Чукотке
Тоже интересно
Отложенные последствия урагана «Ирма»
Отложенные последствия урагана «Ирма»
Спецпроект
Кашкайш и Лиссабон: неделя в Атлантике
Кашкайш и Лиссабон: неделя в Атлантике