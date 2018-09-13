Представлен план колонизации Марса
«Марсианские» программы есть у многих космических агентств, притом первая из них относится к 40-м годам XX века. И хотя осуществлению амбициозных замыслов до сих пор мешает множество факторов, человечество не перестает искать пути их осуществления. Недавно свою программу по освоению Красной планеты представили специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).
План рассчитан на два десятилетия. Перед тем, как отправить на Марс человека, ученые создадут там базу с помощью роботов. «Небесный кран», успешно применявшийся для миссии Curiosity-2012, доставит оборудование, из которого роботы построят комплекс, состоящий из трех частей. В центральном отсеке высотой более 12 метров разместятся жилые помещения для шести человек. Комнаты будут окружены «переходными» капсулами, в задачу которых входит минимизация разницы в давлении воздуха между ядром и поверхностью планеты. А покрытый трехметровым слоем льда купол из полиэтиленовых нитей защитит колонистов от радиации.
Предполагается, что первые поселенцы должны прилететь на Марс в начале полярного лета: в этом случае их ждет 288 световых дней. Вместе с экипажем на планету прибудут запасы пищи, батареи и прочие необходимые предметы. Экспедиция продлится девять месяцев, а затем люди вернутся на Землю.
В качестве места создания будущей базы швейцарцы предлагают марсианские полюса: именно там находятся скопления льда, углекислого газа, железа, алюминия, кремния и других необходимых ресурсов, которые можно использовать в качестве дополнительного топлива и для остальных целей. По мнению авторов проекта, эта модель колонизации применима не только к Марсу, но и ко многим другим планетам. Узнайте о технологиях, необходимых для освоения новых небесных тел.