  • Как выглядит древнейший рисунок на планете?
    Фото: Craig Foster/Nature.com
  • Как выглядит древнейший рисунок на планете?
    Фото: Craig Foster/Nature.com
  • Как выглядит древнейший рисунок на планете?
    Фото: Craig Foster/Nature.com
Наука

Как выглядит древнейший рисунок на планете?

Изучая осколок камня, найденный в южноафриканской пещере, ученые пришли к выводу: 73 тысячи лет назад на него была нанесена краска.
Анастасия Баринова
13 сентября 2018 в 14:29
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На южном побережье ЮАР находится известняковая пещера Бломбос (африк. Blombos, букв. «цветущий лес»). В ходе раскопок, которые ведутся с 1991 года, здесь были найдены культурные слои разных эпох (возраст самого древнего 100 000 — 70 000 лет).

В частности, в Бломбосе ученые нашли инструменты из кости, бусы из морских раковин, куски охры, и множество других предметов, изготовленных древними людьми.

Изучение артефактов продолжается. Недавно специалисты представили результаты анализа находки, сделанной в 2011 году. Царапины на фрагменте силкрита (кремниевого материала) оказались не случайными: линии специально наносились кусочком охры с острым (1−3 мм) кончиком. Такой вывод ученые сделали, изучив находку под оптическими и электронными микроскопами, а также подвергнув рамановской спектроскопии.

Ученым не удалось установить, что именно изобразил древний художник: вероятно, рисунок является фрагментом более крупного изображения. Однако отсутствие узнаваемых частей тел животных или людей позволяет предположить, что автор просто украсил поверхность камня абстрактным узором. Не исключено, что орнамент имел символическое или культовое значение.

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D’Errico/Henshilwood/Nature

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