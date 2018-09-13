Как выглядит древнейший рисунок на планете?
На южном побережье ЮАР находится известняковая пещера Бломбос (африк. Blombos, букв. «цветущий лес»). В ходе раскопок, которые ведутся с 1991 года, здесь были найдены культурные слои разных эпох (возраст самого древнего 100 000 — 70 000 лет).
В частности, в Бломбосе ученые нашли инструменты из кости, бусы из морских раковин, куски охры, и множество других предметов, изготовленных древними людьми.
Изучение артефактов продолжается. Недавно специалисты представили результаты анализа находки, сделанной в 2011 году. Царапины на фрагменте силкрита (кремниевого материала) оказались не случайными: линии специально наносились кусочком охры с острым (1−3 мм) кончиком. Такой вывод ученые сделали, изучив находку под оптическими и электронными микроскопами, а также подвергнув рамановской спектроскопии.
Ученым не удалось установить, что именно изобразил древний художник: вероятно, рисунок является фрагментом более крупного изображения. Однако отсутствие узнаваемых частей тел животных или людей позволяет предположить, что автор просто украсил поверхность камня абстрактным узором. Не исключено, что орнамент имел символическое или культовое значение.
D’Errico/Henshilwood/Nature
Главная же особенность рисунка — его возраст: он был выполнен 73 тысячи лет назад, что делает его самым древним из известных на сегодняшний день! По словам исследователей, это также свидетельствует о том, что человек научился хранить информацию за пределами мозга на самых ранних стадиях своего развития.
Ученым известен куда более древний выцарапанный орнамент: ему не меньше 430 000 лет, он украшает ракушку, найденную на берегу реки Соло (остров Ява, Индонезия). По-видимому, он был сделан человеком прямоходящим, в то время как южноафриканский рисунок — дело рук раннего Homo sapiens, человека разумного.
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