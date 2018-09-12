Такси будущего прошло первые лётные испытания
С увеличением количества наземного транспорта пропускных способностей магистралей уже не хватает. Не удивительно, что человечество разрабатывает новые виды транспорта.
Поскольку летающий автомобиль должен использоваться в черте города, к нему предъявляется важное требование: возможность подниматься в воздух без долгого разбега по взлётной полосе.
Над созданием летающих автомобилей работает несколько компаний, и в их числе — Vertical Aerospace, основанная в Великобритании в 2016 году. Глава компании — Стивен Фитцпатрик (Stephen Fitzpatrick) — для своей разработки ориентировался на технологические достижения, использующиеся в машинах «Формулы-1». Он считает, что легкие материалы, принципы аэродинамики и электрические системы, разработанные для гоночных болидов, применимы к самолетам в той же мере, что и к автомобильному транспорту.
«Передав эти технологии в руки опытных инженеров аэрокосмической промышленности, мы можем построить новейшие летательные аппараты», — говорит он.
Его компания смогла выпустить демонстрационную версию аэротакси под названием eVTOL, которая вскоре получила одобрение Управления гражданской авиации Великобритании. На днях в небе над Глостерширом прошли испытания модели.
В Vertical Aerospace не раскрывают всей информации о прототипе. Известно, что аппарат весит 750 килограммов и способен летать со скоростью 80 километров в час. У него есть три шасси и четыре трехлопастных ротора в передней и задней частях корпуса.
По собственным прогнозам Vertical Aerospace, широкое распространение беспилотное аэротакси получит уже через четыре года. К тому времени оно сможет преодолевать расстояния до 800 километров с максимальной скоростью 320 километров в час. При этом аппарат, работающий на электричестве, не будет нуждаться в горючем — и не будет загрязнять атмосферу, что может внести вклад в борьбу с глобальным потеплением.