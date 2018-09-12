Воронка на Ямале признана криовулканом
Четыре года назад на полуострове Ямал, в 30 километрах от Бованенковского газового месторождения, обнаружили воронку диаметром около 20 метров и глубиной — в 50.
Её появление связывали с самыми разными событиями — от взрыва скопившегося под землёй метана до падения метеорита. Для ученых было важно установить природу провала и понять, связано ли его появление с освоением Арктики (ведь формирование таких кратеров может представлять опасность для населения и построек).
Для изучения кратера в 2015 году снарядили научную экспедицию, которая исследовала распределение льда и газа под землёй.
Изучив спутниковые снимки района, сотрудники геологического факультета МГУ выяснили, что ранее на месте воронки был холм высотой около восьми метров (очевидно, бугор пучения).
На основе этих данных геологи МГУ описали процесс появления кратера: когда-то его месте было озеро, а под ним — слой оттаявшего грунта (так называемый талик). Затем оно полностью обмелело и скрылось под слоем мёрзлой земли — но на глубине скопился газ и талая вода.
В 2014 году подземная камера с водой, газом и оттаявшей горной породой взорвалась под гидростатическим давлением, которое возникло из-за замерзания и оттаивания мерзлоты.
На картинке A: газ, вода, оттаявшая скалистая порода.
Это событие сопровождалось извержением воды и талых пород, которое могло длиться до суток. Объекты похожего происхождения известны на Церере, Энцеладе, Плутоне и других небесных телах, но ещё не были обнаружены учёными на Земле.
Ямальский кратер, признанный новым явлением природы, назван криовулканом: по аналогии с термином, принятым в планетологии. Специалисты не исключают, что не только в Арктике, но и по всей Земле могут существовать другие формы криовулканизма.