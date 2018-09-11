  • Череп доисторического оленя с исполинскими рогами — вот это улов!
    Фото: Ardboe Gallery
  • Череп доисторического оленя с исполинскими рогами — вот это улов!
    Фото: Ardboe Gallery
Наука

Череп доисторического оленя с исполинскими рогами — вот это улов!

Рыбалка на озере Лох-Ней в Северной Ирландии принесла неожиданные результаты: местный житель выловил череп доисторического оленя.
Анастасия Баринова
11 сентября 2018 в 14:59
3372

Удивительную находку 5 сентября сделал решивший порыбачить Рэймонд Макэлрой (Raymond McElroy) из североирландского региона Тирон. Вытащив из воды сеть, мужчина решил, что поймал корягу, но при ближайшем рассмотрении понял, что перед ним — череп с громадными рогами. Рыбак передал свой улов в Музей Ольстера (Ulster Museum), где учёные определили его видовую принадлежность.

Череп принадлежал большерогому, или ирландскому оленю (лат. Megaloceros giganteus). Это парнокопытное из рода гигантских оленей населяло Ирландию в период от 17 000 до 10 500 лет назад. Животное отличалось крупным ростом (более двух метров) и широкими рогами, достигавшими четырёх метров в размахе. Олень обитал на лугах: в леса могли заходить только самки или самцы, сбросившие рога, тогда как самец с таким «украшением» на голове просто не мог там передвигаться — рога цеплялись за ветви деревьев и оставляли статного зверя в ловушке.

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