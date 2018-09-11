Череп доисторического оленя с исполинскими рогами — вот это улов!
Удивительную находку 5 сентября сделал решивший порыбачить Рэймонд Макэлрой (Raymond McElroy) из североирландского региона Тирон. Вытащив из воды сеть, мужчина решил, что поймал корягу, но при ближайшем рассмотрении понял, что перед ним — череп с громадными рогами. Рыбак передал свой улов в Музей Ольстера (Ulster Museum), где учёные определили его видовую принадлежность.
Antlers of giant Irish elk, discovered by fishermen in Lough Neagh, could be about 10,000 years old pic.twitter.com/zI0sJfkptu
— RTÉ News (@rtenews) 6 сентября 2018 г.
Череп принадлежал большерогому, или ирландскому оленю (лат. Megaloceros giganteus). Это парнокопытное из рода гигантских оленей населяло Ирландию в период от 17 000 до 10 500 лет назад. Животное отличалось крупным ростом (более двух метров) и широкими рогами, достигавшими четырёх метров в размахе. Олень обитал на лугах: в леса могли заходить только самки или самцы, сбросившие рога, тогда как самец с таким «украшением» на голове просто не мог там передвигаться — рога цеплялись за ветви деревьев и оставляли статного зверя в ловушке.
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— Paul Bateman (@PaulRMQ) 8 сентября 2018 г.
К сожалению, именно роскошные рога стали причиной вымирания вида: леса захватывали все новые пространства, оставляя ирландского оленя без привычной среды обитания.
В 2014 году в том же озере Лох-Ней уже находили нижнюю челюсть ирландского лося, и представители музея не исключают, что останки принадлежат одному и тому же животному. Однако череп пока хранится в гараже у рыбака: местные власти до сих пор не приняли решения о том, что с ним делать. Ирландский лось был широко распространен по планете, и в распоряжении ученых всего мира — множество хорошо сохранившихся костей и подобных рогов. На территории бывшего СССР больше всего останков большерогого оленя встречается в стоянках человека древнего каменного века в средних и южных широтах, включая Крым, Северный Кавказ и Казахстан, а целые скелеты найдены на территории Рязанской и Свердловской областей.
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