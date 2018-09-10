Как собрать пластиковый мусор в Тихом океане: новое решение
Ныряя с аквалангом у берегов Греции, американский школьник Боян Слат (Boyan Slat) наткнулся на пластиковые отходы, и с тех пор его не покидала мысль внести свою лепту в экологическое оздоровление Мирового океана. Повзрослев, он вместе с единомышленниками начал изобретать возможные способы по удалению пластика из воды, и для реализации наиболее перспективной идеи, получившей имя System 001, собрал средства при помощи краудфандинга.
System 001 представляет собой 600-метровую U-образную линию из гибких балок с подводной сетью. Эта громадная система двигается, и тянет за собой вест мусор, который прибивается к ней так же, как это происходит возле искусственной береговой линии. Сеть устройства способна захватывать фрагменты пластика размером более пяти сантиметров. Скопления отходов затем можно поднимать на поверхность воды и вывозить на судах.
Первые двухнедельные испытания будут проведены в заливе Сан-Франциско. Если ожидания оправдаются, System 001 отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, где и начнет генеральную уборку. Этот путь займет около трех недель; следить за передвижением и работой необычного аппарата можно на сайте Ocean Cleanup и в соцсетях.
На первых порах обслуживать System 001 будет два десятка специалистов, а затем устройство сможет работать автономно. Мусор в автоматическом режиме будет транспортироваться на берег и продаваться на переработку, что позволит проекту стать самоокупаемым. Всего компания планирует запустить 60 устройств. За пять лет они способны убрать половину мусора в пятне, а к 2040 году должно исчезнуть около 90 процентов «мусорного острова».
Вдобавок ко всем прочим плюсам, устройство передвигается, захватывает и удерживает пластик, не задействуя внешних источников энергии. Вся электроника — а это освещение и автоматическая идентификационная система — работает за счет солнечной энергии.
Авторы идеи не сомневаются в ее успехе. Они провели независимую экологическую экспертизу, результаты которой показали: единственным негативным последствием работы System 001 для окружающей среды может быть захват морских черепах, которых привлекает скопление пластика. Однако эти животные и сейчас страдают от обилия мусора в воде. Возможная жертва того стоит: после «уборки» жизнь всех морских обитателей станет лучше. Узнайте о масштабах Большого мусорного пятна.