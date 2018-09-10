  • Как собрать пластиковый мусор в Тихом океане: новое решение
    Фото: The Ocean Cleanup
  • Как собрать пластиковый мусор в Тихом океане: новое решение
    Фото: The Ocean Cleanup
  • Как собрать пластиковый мусор в Тихом океане: новое решение
    Фото: The Ocean Cleanup
Наука

Как собрать пластиковый мусор в Тихом океане: новое решение

Компания Ocean Cleanup разработала новую систему очистки воды от пластика. Вскоре инновационный аппарат отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну.
Анастасия Баринова
10 сентября 2018 в 18:59

Ныряя с аквалангом у берегов Греции, американский школьник Боян Слат (Boyan Slat) наткнулся на пластиковые отходы, и с тех пор его не покидала мысль внести свою лепту в экологическое оздоровление Мирового океана. Повзрослев, он вместе с единомышленниками начал изобретать возможные способы по удалению пластика из воды, и для реализации наиболее перспективной идеи, получившей имя System 001, собрал средства при помощи краудфандинга.

System 001 представляет собой 600-метровую U-образную линию из гибких балок с подводной сетью. Эта громадная система двигается, и тянет за собой вест мусор, который прибивается к ней так же, как это происходит возле искусственной береговой линии. Сеть устройства способна захватывать фрагменты пластика размером более пяти сантиметров. Скопления отходов затем можно поднимать на поверхность воды и вывозить на судах.

Первые двухнедельные испытания будут проведены в заливе Сан-Франциско. Если ожидания оправдаются, System 001 отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну, где и начнет генеральную уборку. Этот путь займет около трех недель; следить за передвижением и работой необычного аппарата можно на сайте Ocean Cleanup и в соцсетях.

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