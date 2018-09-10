  • Крупнейшая ветряная электростанция мира открылась в Великобритании
    Фото: orsted.com
  • Крупнейшая ветряная электростанция мира открылась в Великобритании
    Фото: jay-jerry/Flickr.com
Наука

Крупнейшая ветряная электростанция мира открылась в Великобритании

На северо-западе Англии появилась гигантская прибрежная ветряная электростанция Walney Extension.
Анастасия Баринова
10 сентября 2018 в 15:07
3

Одним из лидеров в развитии ветроэнергетики является Дания: еще три года назад 42% потребленного здесь электричества было произведено с помощью ветряных электростанций. Теперь датские инженеры делятся своим опытом с другими странами, и одной из крупнейших площадок стала Великобритания: окруженный морями остров открыт всем ветрам.

Недавно в акватории Ливерпуля была создана крупнейшая в мире ветряная электростанция Burbo Bank мощностью 346 МВт. Работу проделала датская компания Dong Energy, позднее переименованная в Ørsted — и под этим именем построившая неподалеку, в 19 км от острова Уолни, еще один, более крупный комплекс ветрогенераторов.


С 2015 года на побережье велось производство деталей, а установка готового оборудования началась зимой 2017 года. Новый ветропарк Walney Extension способен производить 659 МВт энергии. Для сравнения: мощность стандартного угольного завода составляет около 600 МВт. В состав комплекса входит 87 турбин от компаний Siemens и MHI Vestas, возвышающихся над уровнем моря на 188 и 195 метров соответственно. Первые вырабатывают по 7 мегаватта, вторые — по 8. Общая территория электростанции — 145 км²!

Ещё немного цифр — просто чтобы точнее представить масштабы сооружений: диаметр ротора маленьких ветряков от Siemens — 154 метра, а каждая лопасть весит 28 тонн (эти же показатели для высоких ветряков — 164 метра и 34 тонны)! Проект способен обеспечивать электричеством 600 тысяч домов.

  • Крупнейшая ветряная электростанция мира открылась в Великобритании
    Фото: orsted.com

Проект Walney Extension стал для Ørsted одиннадцатым в Великобритании.

С 2017 года мировой рынок ветроэнергетики возглавляют США с почти 7 000 МВт производства энергии. На втором и третьем местах находятся Германия и Китай. Узнайте, как энергию ветра используют Нидерланды.

Тоже интересно

Ветроэнергетика как стратегия будущего

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
Тоже интересно
Уши, пот и слезы. Какие источники энергии ожидают нас в будущем?
Уши, пот и слезы. Какие источники энергии ожидают нас в будущем?
Женщины моря
Женщины моря