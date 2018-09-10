Наука

Создана подробнейшая карта Антарктиды

На основе спутниковых фотографий американские ученые создали самую детализированную карту Антарктиды. Итоговый вариант файла занимает 150 терабайт.
Анастасия Баринова
10 сентября 2018 в 14:03
  • Создана подробнейшая карта Антарктиды
    Фото: University of Minnesota

Созданием новой карты занимались ученые из университетов Миннесоты, Иллинойса и Огайо. Точная модель рельефа была построена сверхмощным компьютером, который обработал сотни тысяч снимков, сделанных спутниками в период с 2009 по 2017 годы. Раньше даже карта Марса была детальнее, нежели карта Антарктиды. Теперь это недоразумение исправлено: поверхность самого южного континента Земли можно рассмотреть так же детально, как если бы наблюдатель располагался на высоте 2−8 метров. Сейчас, по словам гляциолога Яна Ховата (Ian Howat), который возглавил работу по составлению карты, это самый детально картографированный континент.

Все прежние карты показывали Антарктику с расстояния около километра и больше. Проект получил название Reference Elevation Model of Antarctica (REMA). Специалисты планируют строить подобную модель раз в полтора года, что позволит отслеживать изменения снежного покрова, следить за речными потоками, активностью вулканов и ледников. Все эти данные необходимы для понимания динамики процесса глобального потепления и других научных исследований: на Южном полюсе залегает около 90% мировых запасов льда, и его таяние в первую очередь влияет на изменения климата планеты.
Посмотрите, как движутся льды в Антарктиде.

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