Создана подробнейшая карта Антарктиды
Созданием новой карты занимались ученые из университетов Миннесоты, Иллинойса и Огайо. Точная модель рельефа была построена сверхмощным компьютером, который обработал сотни тысяч снимков, сделанных спутниками в период с 2009 по 2017 годы. Раньше даже карта Марса была детальнее, нежели карта Антарктиды. Теперь это недоразумение исправлено: поверхность самого южного континента Земли можно рассмотреть так же детально, как если бы наблюдатель располагался на высоте 2−8 метров. Сейчас, по словам гляциолога Яна Ховата (Ian Howat), который возглавил работу по составлению карты, это самый детально картографированный континент.
Все прежние карты показывали Антарктику с расстояния около километра и больше. Проект получил название Reference Elevation Model of Antarctica (REMA). Специалисты планируют строить подобную модель раз в полтора года, что позволит отслеживать изменения снежного покрова, следить за речными потоками, активностью вулканов и ледников. Все эти данные необходимы для понимания динамики процесса глобального потепления и других научных исследований: на Южном полюсе залегает около 90% мировых запасов льда, и его таяние в первую очередь влияет на изменения климата планеты.
Посмотрите, как движутся льды в Антарктиде.