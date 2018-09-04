Наука

Скрытый голод: что это такое и как с ним бороться

Российские ученые создали биологически активные вещества для борьбы со скрытым голодом — нехваткой в организме необходимых микроэлементов. Эти вещества позволят производить функциональные продукты питания, разработка которых уже ведется в Новосибирском государственном техническом университете.
Наука в Сибири
4 сентября 2018 в 13:11
  • Скрытый голод: что это такое и как с ним бороться
    Зеленый чай — одно из хранилищ флавоноидов, помогающих организму бороться со стрессом и способствующих работе ферментативной системы. Фото: Pixabay

«Скрытый голод — это медицинский термин, подразумевающий, что человек потребляет достаточно основных питательных веществ, но при этом у него наблюдается нехватка микронутриентов и витаминов. Скрытый голод возникает оттого, что мы не придерживаемся сбалансированного питания и потребляем рафинированные, сильно переработанные продукты, в которых осталось мало полезных веществ. Проблема скрытого голода — еще и в том, что человек его не чувствует», — рассказывает и.о. заведующего лабораторией химии твердого тела ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Игорь Ломовский.

Например, такие вещества, как флавоноиды (они содержатся в овощах и фруктах, имеющих коричневый или темно-синий окрас; зеленом чае, коре осины), служат в качестве антиоксидантов. Это значит, что они помогают организму бороться со стрессом — загрязнениями окружающей среды, алкоголем, тяжелой едой. Также флавоноиды сильно влияют на всасываемость микроэлементов, и их недостаток приводит к нарушению работы ферментативной системы. Однако проблема в том, что флавоноиды невкусные, в обычных продуктах питания их содержится мало, и потому мы их постоянно недоедаем, это же мешает обогащать ими продукты питания. Например, в Сибири недостаток флавоноидов наблюдается у порядка 60% населения.

С горьким вкусом флавоноидов российские ученые решили бороться путем создания комплексов — они объединили полезные вещества с полисахаридом, который обычно вводится в соки и другие промышленные продукты, чтобы контролировать вязкость, и заставили их провзаимодействовать друг с другом. Читать далее

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