В два раза древнее самой древней пирамиды: находка при раскопках в Египте
Раскопки велись в Тель аль-Самаре, расположенной в дельте Нила примерно в 140 км от Каира. Возраст обнаруженного поселения составляет примерно 5000 лет, что делает его на 2500 лет старше древнейшей из египетских пирамид — пирамиды Джосера.
В раскопанном поселении обнаружены остатки жилищ и складов, в которых найдены остатки растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика. Это свидетельствует о том, что египтяне тех времен занимались примерно тем же хозяйством, что и их потомки.
Столь древние поселения в этом районе ранее обнаружены не были. Анализ найденной органики даст возможность яснее представить экономическую жизнь египтян той эпохи.
Династический период египетской истории, с которым мы более-менее знакомы, начался с объединением страны фараоном Менесом, жившим примерно за три тысячи лет до нашей эры. Менес основал первую династию египетских фараонов, и именно с этого момента начинается то, что в учебниках фигурирует как «история Древнего Египта». О додинастическом (т. е. — до Менеса) периоде мы знаем очень немного, письменные памятники той эпохи крайне редки. Найденная же деревня относится к периоду, когда письменности, насколько можно судить, еще не было вообще.