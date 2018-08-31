Когда глобальное потепление уже будет нельзя остановить?
На Земле становится все теплее — в первую очередь вследствие антропогенного фактора. С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74°C, а основной скачок произошел после 1980 года. В результате каждое из последних трех десятилетий было жарче предыдущего.
Ранее для ограничения темпа глобальных климатических изменений было принято Парижское соглашение, определяющее для каждого государства комплекс мер. Но его уже недостаточно: человечество упустило свой шанс ограничить глобальное потепление в пределах 1,5° C, говорится в исследовании.
Изучив динамику и построив климатические модели, международная группа ученых назвала «точку невозврата»: 2035 год. К этому времени необходимо добиться того, чтобы доля возобновляемых источников в мировом энергобалансе ежегодно росла на 2%. Если удастся сохранить эту тенденцию — с вероятностью 67% к 2100 году повышение температуры удастся удержать в рамках 2 °C. А пятипроцентный рост возобновляемых источников энергии подарит людям еще 10 лет относительно привычного климата.
Если этого не произойдет, уже через 17 лет постоянные ураганы, наводнения, аномальная жара и другие катаклизмы станут на Земле нормой. Узнайте, кто больше всех пострадает от изменения климата.