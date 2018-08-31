Падение огромного метеорита в Австралии: видео
Метеорит, пролетевший над Пертом, озарил небо таким ярким светом, что многие приняли его за вспышку молнии. Одновременно раздался «оглушающий грохот, будто что-то взорвалось», — говорят местные жители. Событие засняли камеры видеонаблюдения, установленные на автомобилях и жилых домах.
Свет от метеорита и оглушительный звук его падения распространились на много километров. В зданиях сотрясались стекла и стены, собаки не находили себе места. Многие люди выбежали наружу, полагая, что началось землетрясение.
Ученые из Университета Кертина (Curtin University) изучили траекторию движения небесного тела и ведут поиски его обломков. Как поясняет профессор Фил Блэнд (Phil Bland), судя по размеру вспышки, объект был очень большой — до полуметра в диаметре.
Обычно метеоры в верхних слоях атмосферы летят со скоростью 15−20 километров в секунду, но при снижении скорости ближе к Земле не все его фрагменты сгорели и, значит, могли сохраниться. Людям, которые самостоятельно отправятся на поиски обломков, следует обращать внимание на необычные «камни» — более тяжелые и покрытые черной корочкой, которая появляется в результате оплавления.
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