Противостояние Марса и другие астрономические события сентября
После красочного метеорного потока Персеиды в августе ночное небо взяло небольшую передышку: все ближайшие звездопады будут достаточно слабыми. В частности, на 1 сентября приходится максимум действия метеорного потока Ауригиды из созвездия Возничего, и в лучшем случае можно будет увидеть 6 метеоров в час. Еще меньше, до 5 метеоров в час, пролетает по небу 9 сентября, во время метеорного потока Сентябрьские эпсилон-Персеиды.
16 сентября Марс окажется в перигелии (на минимальном расстоянии от Земли), что позволит лучше его рассмотреть. Подобные противостояния Марса повторяются с интервалом в 2 года и 50 дней. В эти дни видимый угловой размер планеты составляет 13−14°, а звездная величина примерно -1,3.
25 сентября в 05:55 по московскому времени наступит полнолуние, а Солнце будет двигаться по созвездию Лев до 17 сентября, после чего перейдет в созвездие Дева, где остается до конца месяца. Склонение дневного светила уменьшается с каждым днем все быстрее (достигая максимума к осеннему равноденствию 23 сентября), вследствие чего также быстро увеличивается продолжительность ночи. С этого времени в Северном полушарии начнется астрономическая осень.
В начале сентября долгота дня на широте Москвы составляет 13 часов 47 минут, а в конце — 11 часов 38 минут. Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится за месяц на 11 градусов (с 42° до 31°). И хотя сентябрь — один из самых благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила, необходимо помнить, что его визуальное изучение в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить с применением фильтра.
А уже в октябре небо озарит метеорный поток Дракониды.