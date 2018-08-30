Загадочные огни в небе над Сан-Диего: что это было?
Примерно через час после захода солнца, около 20:00 по местному времени, почти по всей территории округа Сан-Диего можно было наблюдать необычные огни в небе.
Сначала люди заметили одну группу огней, затем к ним присоединилась вторая. «Они парили на одном месте и были очень яркими — сумасшедшее зрелище», — характеризуют событие очевидцы.
What’s happening over the downtown skyline? Looking from La Mesa to downtown. Looks like floating balls of fire? @CBS8 #ballsoffire #whatsthat pic.twitter.com/O8sNaLhfJQ
— Daniel Burns (@DBurnsOfficial) 30 августа 2018 г.
Размещая в соцсетях фотографии и видеозаписи, люди строили различные догадки: от вторжения инопланетян до военных действий. Одна из теорий оказалась верной: эскадрилья военно-морской авиации США действительно проводила в эту ночь учения в 50 км от побережья города Сан-Диего. По словам военно-морской базы Коронадо, огни в небе использовались для того, чтобы отработать маневр уклонения.
UPDATE: A Navy spokesperson says those lights seen in the sky tonight are flares. An aircraft squadron is performing «flare training» about 30 miles off the coast of San Diego. The lights might be seen intermittently through Thursday night, when the drills are expected to end. https://t.co/mcfl84S2Fe
— FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) 30 августа 2018 г.
Но не все очевидцы поверили в это объяснение, особенно с учетом того, что в Южной Калифорнии и раньше были зафиксированы появления НЛО.