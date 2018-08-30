  • Загадочные огни в небе над Сан-Диего: что это было?
    Фото: Cheyenne/Twitter
  • Загадочные огни в небе над Сан-Диего: что это было?
    Фото: Cheyenne/Twitter
  • Загадочные огни в небе над Сан-Диего: что это было?
    Фото: Cheyenne/Twitter
Наука

Загадочные огни в небе над Сан-Диего: что это было?

В ночь на 29 августа небо над Сан-Диего осветилось необычными огнями. Несмотря на опровержение властей, местные жители связывают их с НЛО.
Анастасия Баринова
30 августа 2018 в 15:58

Примерно через час после захода солнца, около 20:00 по местному времени, почти по всей территории округа Сан-Диего можно было наблюдать необычные огни в небе.

Сначала люди заметили одну группу огней, затем к ним присоединилась вторая. «Они парили на одном месте и были очень яркими — сумасшедшее зрелище», — характеризуют событие очевидцы.

Размещая в соцсетях фотографии и видеозаписи, люди строили различные догадки: от вторжения инопланетян до военных действий. Одна из теорий оказалась верной: эскадрилья военно-морской авиации США действительно проводила в эту ночь учения в 50 км от побережья города Сан-Диего. По словам военно-морской базы Коронадо, огни в небе использовались для того, чтобы отработать маневр уклонения.


Но не все очевидцы поверили в это объяснение, особенно с учетом того, что в Южной Калифорнии и раньше были зафиксированы появления НЛО.

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