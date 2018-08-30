  • «Новые Горизонты» увидели свою последнюю цель
    Фото: NASA/JHUAPL/SwRI
  • «Новые Горизонты» увидели свою последнюю цель
    Фото: NASA/JHUAPL/SwRI
  • «Новые Горизонты» увидели свою последнюю цель
    Фото: NASA
Наука

«Новые Горизонты» увидели свою последнюю цель

В 2015 году станция New Horizons отправилась в загадочный пояс Койпера к одному из его астероидов. Спустя три года она приблизилась к цели достаточно, чтобы сделать ее первые снимки.
Анастасия Баринова
30 августа 2018 в 12:52
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В начале 2019 года зонд New Horizons («Новые горизонты») должен прибыть к транснептуновому астероиду 2014 MU69 в поясе Койпера. Эта малоизученная область Солнечной системы простирается от орбиты Нептуна, находящейся в 30 астрономических единицах от Солнца, до расстояния около 55 а.е. от Солнца (1 астрономическая единица равна 149 597 870 700 метрам).


Астероид размером около 45 километров в поперечнике был выбран исходя из технических возможностей станции: после завершения своей основной миссии она имела крайне ограниченный запас топлива. Других доступных и интересных объектов на ее пути не было. СМИ назвали 2014 MU69 «Последней целью» (Ultima Thule), и зонд отправился к ней.

Периодически он калибрует камеру и присылает на Землю новые фотографии. Недавно станция получила изображения двух карликовых планет из пояса Койпера, а сейчас она впервые сделала снимки Ультима Туле. Ранее 2014 MU69 фотографировал только телескоп Hubble, что и позволило открыть астероид. В настоящее время New Horizons находится в 160 миллионах километров от своей цели, приближаясь к ней со скоростью 50 тысяч км/ч. Узнайте о работе New Horizons больше.

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