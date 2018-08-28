NASA опубликовало 19 000 часов аудиохроник миссии «Аполлон-11» на Луну
Космический корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года, вернувшись на Землю 24 июля. Целью этого полета стала реализация главной задачи этой американской космической программы — первая в истории высадка человека на Луну, и она прошла успешно. 20 июля посадочный модуль прилунился в районе Моря Спокойствия, а 21 Нил Армстронг ступил на Луну и произнес бессмертное: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества». Эта фраза стала одной из самых узнаваемых цитат всех времен. И она — лишь верхушка айсберга.
NASA совместно с Техасским университетом в Далласе обнародовало 19 000 часов аудиозаписей, оставшихся после миссии «Аполлон-11». Это разговоры между самими астронавтами, их сообщения центру управления полетом, переговоры инженеров, диспетчеров и остального вспомогательного персонала на протяжение всей миссии. Прослушивая их, можно услышать историю не только трех всемирно известных героев-астронавтов, но и тех, благодаря которым этот полет стал возможен и чьи имена находятся в тени; историю слаженной командной работы, профессионального сотрудничества и товарищества.
На записях можно услышать драматичные моменты, которые долго удерживают слушателя в напряжении. Например, когда космический корабль был готов к прилунению, в кабине астронавтов раздался сигнал тревоги, а на табло появился код ошибки «1202». Центр управления полетами должен был срочно решить, прерывать миссию или нет. Пленка зафиксировала гнетущую тишину, которая длилась до тех пор, пока астронавтам не дали команду продолжать приземление, разобравшись, что проблема не затрагивала критически важные функции корабля. Читать далее
Есть в аудиохрониках и бытовые, даже забавные моменты. Это зачитывание трем космонавтам новостей с Земли, включая объявление о соревнованиях по поеданию овсянки. «Я бы записал на них Олдрина», — сказал тогда о своем товарище по полету астронавт Майкл Коллинз, — «он уже съел 19 порций». Попали на пленку и беззаботные шутки о том, какую пьянку все закатят после возвращения «Аполлона-11» на Землю. Длительность собранных записей, иногда едва различимых, иногда на удивление четких, превышает два года.
Чтобы оцифровать забытые всеми магнитные ленты, которые хранились в NASA десятки лет, исследователям из Техасского университета пришлось проделать трудную работу. К тому времени, когда аудиохроники попали в их руки, пленки были уже настолько устаревшими, что прослушать их можно было лишь на оборудовании, которое использовалось в 1960-х годах и до сих пор находится в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
Однако эта технология оказалась настолько медлительной, что расшифровка кассет затянулась бы на 170 лет. Поэтому ученые разработали новую систему, с помощью которой можно было прослушивать и расшифровывать 30 треков одновременно. Такое устройство считывания информации стало единственным решением возникшей проблемы, и сократило время оцифровки от многих лет до нескольких месяцев.
Прослушать записи можно на архивной странице NASA или на сайте «Explore Apollo».