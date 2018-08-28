Наука

NASA опубликовало 19 000 часов аудиохроник миссии «Аполлон-11» на Луну

В аудиозаписях можно услышать переговоры диспетчеров, напряженные сообщения о сигналах тревоги, шутливые беседы участников миссии и многое другое — так звучало закулисье знаменитого полета на Луну.
Анастасия Крутикова
28 августа 2018 в 18:04
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  • NASA опубликовало 19 000 часов аудиохроник миссии «Аполлон-11» на Луну
    Операторы связи с экипажем во время миссии «Аполлон-11». Космический центр имени Линдана Джонсона, Хьюстон, Техас. Фото: NASA / Wikimedia Commons

Космический корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года, вернувшись на Землю 24 июля. Целью этого полета стала реализация главной задачи этой американской космической программы — первая в истории высадка человека на Луну, и она прошла успешно. 20 июля посадочный модуль прилунился в районе Моря Спокойствия, а 21 Нил Армстронг ступил на Луну и произнес бессмертное: «Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества». Эта фраза стала одной из самых узнаваемых цитат всех времен. И она — лишь верхушка айсберга.

NASA совместно с Техасским университетом в Далласе обнародовало 19 000 часов аудиозаписей, оставшихся после миссии «Аполлон-11». Это разговоры между самими астронавтами, их сообщения центру управления полетом, переговоры инженеров, диспетчеров и остального вспомогательного персонала на протяжение всей миссии. Прослушивая их, можно услышать историю не только трех всемирно известных героев-астронавтов, но и тех, благодаря которым этот полет стал возможен и чьи имена находятся в тени; историю слаженной командной работы, профессионального сотрудничества и товарищества.

На записях можно услышать драматичные моменты, которые долго удерживают слушателя в напряжении. Например, когда космический корабль был готов к прилунению, в кабине астронавтов раздался сигнал тревоги, а на табло появился код ошибки «1202». Центр управления полетами должен был срочно решить, прерывать миссию или нет. Пленка зафиксировала гнетущую тишину, которая длилась до тех пор, пока астронавтам не дали команду продолжать приземление, разобравшись, что проблема не затрагивала критически важные функции корабля. Читать далее

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