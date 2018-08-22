Наука

Антисоциальные сети: почему в Интернете оскорбляют?

Оскорбительные посты и твиты, по словам автора, продиктованы вовсе не жестокостью.
Агустин Фуэнтес
22 августа 2018 в 12:32
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  • Антисоциальные сети: почему в Интернете оскорбляют?
    Фото: Flickr.com

В январе этого года президент США Дональд Трамп разместил броский твит, уверяя, что его «ядерная кнопка… больше и сильнее», чем у Ким Чен Ына. Этот твит стал кульминацией дуэли между лидерами стран, в ходе которой Трамп называл корейского президента «коротышкой с ракетой» и «безумцем», а Ким именовал Трампа «гангстером» и «умственно отсталым американским хрычом».

Агрессия в социальных сетях достигла пика, когда некоторые американские депутаты предложили объявить ежегодный «Национальный день вежливости». Идею одобрили не все — были твиты и посты, полные ярости, насмешек и ругательств.

Правда ли, что агрессия в Интернете показывает нашу истинную природу? Правда ли, что в глубине души мы злобные и враждебные?

Нет.

Конечно, уровень сарказма общества, особенно в Интернете, крайне высок. Но дело тут совсем не в том, что социальные сети дали волю человеческой жестокости.

Как эволюционный антрополог, я много лет исследовал проблему и писал о том, как за два миллиона лет наши предки прошли путь от группок обезьяноподобных существ, вооруженных палками и камнями, до создателей машин, ракет, великих произведений искусства, государств и мировых экономических систем.

Как нам это удалось? Наш мозг стал больше, и мы научились кооперироваться. На эволюционном пути мы приучились работать вместе, выстраивать разные отношения с другими индивидуумами и творчески подходить к решению задач. И все эти способности любого человека XXI века — наше эволюционное наследие.

Мне представляется, что агрессия в Интернете обусловлена взрывоопасным сочетанием: навыки общения, обретенные человеком в ходе эволюции, расцвет самих социальных сетей и особенности той политической и экономической обстановки, в которой мы оказались. Все вмести эти факторы побуждают людей проявлять агрессию и оскорблять друг друга в Сети. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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