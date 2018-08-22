Антисоциальные сети: почему в Интернете оскорбляют?
В январе этого года президент США Дональд Трамп разместил броский твит, уверяя, что его «ядерная кнопка… больше и сильнее», чем у Ким Чен Ына. Этот твит стал кульминацией дуэли между лидерами стран, в ходе которой Трамп называл корейского президента «коротышкой с ракетой» и «безумцем», а Ким именовал Трампа «гангстером» и «умственно отсталым американским хрычом».
Агрессия в социальных сетях достигла пика, когда некоторые американские депутаты предложили объявить ежегодный «Национальный день вежливости». Идею одобрили не все — были твиты и посты, полные ярости, насмешек и ругательств.
Правда ли, что агрессия в Интернете показывает нашу истинную природу? Правда ли, что в глубине души мы злобные и враждебные?
Нет.
Конечно, уровень сарказма общества, особенно в Интернете, крайне высок. Но дело тут совсем не в том, что социальные сети дали волю человеческой жестокости.
Как эволюционный антрополог, я много лет исследовал проблему и писал о том, как за два миллиона лет наши предки прошли путь от группок обезьяноподобных существ, вооруженных палками и камнями, до создателей машин, ракет, великих произведений искусства, государств и мировых экономических систем.
Как нам это удалось? Наш мозг стал больше, и мы научились кооперироваться. На эволюционном пути мы приучились работать вместе, выстраивать разные отношения с другими индивидуумами и творчески подходить к решению задач. И все эти способности любого человека XXI века — наше эволюционное наследие.
Мне представляется, что агрессия в Интернете обусловлена взрывоопасным сочетанием: навыки общения, обретенные человеком в ходе эволюции, расцвет самих социальных сетей и особенности той политической и экономической обстановки, в которой мы оказались. Все вмести эти факторы побуждают людей проявлять агрессию и оскорблять друг друга в Сети. Читать далее
Поясню свою позицию. Мы все слышали выражение «Ты — то, что ты ешь». Если говорить о поведении, высказывание можно перефразировать так: «Ты — тот, с кем ты общаешься». То, как мы воспринимаем и ощущаем мир, как мы действуем, во многом обусловлено нашим окружением: семьей, обществом, институтами, верованиями и образцами для подражания.
Все это влияет на нейробиологию: наш мозг, да и организм в целом постоянно меняются, особенно под влиянием людей, с которыми мы общаемся теснее всего, и мест, где бываем особенно часто.
Но процесс этот глубинный, связанный с эволюцией человека. Благодаря этому процессу мы и оказались в тесном жизненном пространстве. Связь разума и чувств позволяет нам сосуществовать и эффективно работать в коллективе, что не под силу большинству других живых существ. Именно поэтому наш вид намного успешнее остальных.
(Насколько просто анонимно оскорбить кого-то в социальной сети? Художник Хавьер Хаэн изобразил это так: мощная катапульта швыряет яйцо, в данном случае — аватар Твиттера, который по умолчанию дается анонимным пользователям. Хавьер поставил себе цель продемонстрировать «ненависть эры Интернета, особенно социальной сети с голубой птичкой на логотипе». «Уже жду критики от твиттерских «троллей"», — говорит он).
Но «тот, с кем ты общаешься» тоже изменился. Сегодня это чаще виртуальные друзья в социальных сетях, нежели реальные знакомые. Информацию мы обычно получаем в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, а не в общении с живыми людьми. И куда чаще круглосуточные информационные программы заменяют нам нормальное общение.
Мы живем в сложно устроенном обществе, которое видоизменяется под влиянием политических и экономических процессов. И эти процессы создают пропасть неравенства и разобщенности. Такое разделение ведет к накоплению избыточных предубеждений и недопониманий, что еще больше обособляет людей. И при том, что средств общения у нас становится все больше, мы не сближаемся, а все больше отдаляемся друг от друга. Какими могут быть последствия?
Исторически гармонию в общении мы поддерживали, проявляя сострадание и доброжелательность. Мы собирались вместе, тем самым поощряя сплоченность. Анонимность и невозможность личного взаимодействия в социальных сетях лишают нас важнейшего элемента человеческого общения, из-за чего мы начинаем вести себя агрессивно, порой жестоко. Начать конфликт теперь гораздо проще: ведь вы не увидите других его участников лично. Сказанное, вернее написанное, остается без последствий, что порождает рост агрессии, невоспитанности и откровенной злобы.
Если те, с кем мы общаемся, стали виртуальными собеседниками, то с ними ли мы хотим общаться? Какое общество мы хотим создать, и какое общество, в свою очередь, будет влиять на нас? Если наш мозг и организм меняются при общении с определенными людьми, то как нам изменить людей, взаимодействующих с нами, и понизить уровень их агрессии?
С точки зрения эволюции человек успешен как вид потому, что наш мозг позволяет нам общаться и выстраивать более сложные, чем у других животных, отношения. Способность наблюдать за тем, как живет мир, представлять, как его можно изменить, и воплощать представления в жизнь (или хотя бы пытаться) — все это и есть отличительные особенности человечества.
Здесь-то и кроется решение проблемы. Чтобы пресечь агрессию, нужно сплотиться.
Много тысяч лет люди действовали сообща для того, чтобы наказать и осудить агрессивное антиобщественное поведение, например травлю и насилие. Но в социальных сетях все индивидуально: вы со своими благородными позывами оказываетесь один на один с «троллем», который находится неизвестно где. И противостояние превращается в злобную перепалку. Однако если противостоять «троллю» всем вместе, то есть дать ему убедительный ответ от лица группы людей, а не импульсивно отвечать самому, можно раз и навсегда покончить с его агрессией.
Посмотрите, как, например, общественность заставляет средства массовой информации следить за тоном материалов и публиковать только достоверные факты. То есть люди могут влиять на СМИ, требуя продвигать хорошее и запрещать плохое. В результате количество неонацистских выступлений резко сократилось, некоторые ультраправые сайты, преисполненные ненависти, были закрыты. И все потому, что тысячи людей дали понять, что так больше продолжаться не может.
Да, возникает ощущение, что мир становится агрессивнее, но причиной тому не наша внутренняя агрессия. Просто современная жизнь требует от нас выполнения сложной социальной функции, и мы пока осваиваем ее с трудом: далеко не всегда дружно даем отпор. Мы редко объединяемся против травли, насилия, хейтеров и редко проявляем социальную сплоченность. А ведь мы просто обязаны так поступать — как в реальной жизни, так и в Интернете.
Оскорбления в Сети
Нина Строклик
Как и почему взрослые американцы оскорбляют друг друга в Интернете? В 2017 году исследовательский центр Pew проанализировал данные опроса на выборке из 4 тысяч добровольцев. Каждые четверо из десяти сказали, что их оскорбляли в Интернете, и, как правило, агрессию оппонента вызывали высказывания о политике. Треть опрошенных (демократы и республиканцы в равных пропорциях) заявили, что их оскорбили из-за политических убеждений. Более половины опрошенных сообщили, что не знают оппонента, 9 из 10 убеждены, что анонимность в Интернете способствует проявлению агрессии. Чуть меньше трети участников исследования отвечали или иным образом реагировали, если видели, как кого-то оскорбляют в Интернете. Чуть более трети сказали, что никак не реагировали в подобных случаях.