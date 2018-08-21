Наука

Кумарины: будущее нашего здоровья

Нередко мы ждем наиболее явных лечебных эффектов от препаратов, синтезированных искусственно. Однако природные соединения тоже могут рассматриваться как источники биологически активных соединений: одним из таких примеров являются кумарины.
Наука в Сибири
21 августа 2018 в 16:27
  • Кумарины: будущее нашего здоровья
    Фото: Алла Липеева / НИОХ СО РАН

Кумарины — класс природных соединений, обладающих важными биологическими свойствами. Главным достоинством, помимо пониженной токсичности, является их доступность: растение горичник Морисона, в корнях которого содержится множество кумаринов, широко распространено на территории Сибири, а потому нужный продукт из исходного материала можно извлекать без вреда для экологии и в больших количествах. К тому же кумарин — полигетероциклическая молекула с разными функциональными группами: как следствие, появляется много возможностей для проведения структурных модификаций, получения новых соединений, а потом и препаратов.

«Отвар корней горичника Морисона когда-то использовался в народной медицине как лечебное средство при различных воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, — рассказывает старший научный сотрудник НИОХ СО РАН, кандидат химических наук Алла Липеева. — В опытном химической цехе нашего института проводят экстракцию основного метаболита из корней этого растения, а уже на его основе синтезируется множество соединений, которые могут стать ценными фармакологическими агентами».

Для этого сибирские ученые используют широкий круг органических реакций. Наиболее популярным и перспективным методом модификации в данном случае являются так называемые клик-реакции, которые отличает хорошая воспроизводимость, масштабируемость процесса (необходимая для будущей наработки вещества в больших количествах) и высокие выходы целевых продуктов. Помимо этого клик-реакции отвечают некоторым принципам «зеленой химии», что особенно важно для экологии.

Работа над синтезом новых производных доступных природных соединений ведется не первый год: у специалистов уже есть два запатентованных соединения, полученных на основе кумаринов — со значимым противовоспалительным и анальгетическим эффектами. Кроме того, некоторые соединения показывают высокую цитотоксическую активность против опухолевых клеток человека. Читать далее

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