В Крыму найден скелет древнего кита
На Керченском полуострове найдены окаменевшие кости млекопитающего, обитавшего в Сарматском море, которое в древности покрывало эту территорию. Фрагменты скелета — позвоночный столб и ребра — залегали на глубине около метра от земной поверхности. Палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту из рода цетотерии (лат. Cetotherium).
Эти вымершие морские животные подотряда усатых китов населяли Северное полушарие с раннего миоцена до раннего плиоцена. Современные усатые киты могут достигать в длину 30 и более метров (рекордсмен — синий кит), но на ранних стадиях эволюции эти млекопитающие имели меньшие размеры. Керченский кит был пятиметровым; его останки пролежали в геологических слоях около 10 миллионов лет.
Научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков поясняет: «Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне». По его словам, главная ценность находки состоит в ее редкости: полный позвоночный столб, имеющий все отделы — от грудного до хвостового — палеонтологам попадается нечасто. Черепные кости не сохранились, но структура остальной костной ткани видна хорошо, что позволит получить полезную информацию о строении древнего организма.
Крымский мост и подходы к нему строятся в регионе с уникальной историей. До начала работ ученые провели масштабную археологическую разведку и на многих участках обнаружили объекты археологического наследия. К настоящему времени специалисты сделали около миллиона находок. Более 100 тысяч артефактов, представляющих научную ценность, переданы в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Фрагменты скелета древнего кита после детального изучения также отправятся в музей.
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