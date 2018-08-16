Небесное шоу растущей Луны
Сейчас, к середине августа, Солнце заходит за горизонт около 20:00 мск и в вечерних сумерках, до 22:00 мск, над юго-западным горизонтом видны два ярких светила — это планеты Венера и Юпитер. На юге сияет Сатурн, а низко на юго-востоке — ярко-оранжевый Марс.
Спустя час после захода Солнца над южным и юго-западным горизонтом можно будет наблюдать великолепное зрелище — сближение Луны и четырех планет. Угловое расстояние между небесными объектами не превышает 7 градусов. Видно это будет на всей территории России при наличии ясной, безоблачной погоды, хотя самые лучшие условия сложатся в южной части страны.
Московский планетарий приводит «расписание» сближений Луны. 14 августа Луна сближалась с Венерой, 17 августа предстоит сближение с Юпитером (4° севернее), 21 августа Луна пройдет вблизи Сатурна (2° севернее), 23 августа — в 7° севернее Марса, и наконец 31 августа в 9:00 мск Луна пройдет в 5° южнее Урана. Узнайте о других астрономических событиях уходящего лета.