Китайский луноход изучит обратную сторону Луны
Китай входит в тройку крупнейших космических держав, имеющих собственную пилотируемую космонавтику. Страна располагает разнообразными ракетами-носителями и прикладными спутниками всех видов, запускает межпланетные станции к Луне и планирует освоение Марса. Разработка лунной программы была начата в 1998 году, и несколько ее этапов уже реализовано. Например, с 2013 по 2016 годы на естественном спутнике Земли работал луноход «Юйту», являющийся частью китайской космической миссии «Чанъэ-3». Свое имя он получил в честь мифологического лунного зайца, принадлежащего китайской богини Луны Чанъэ.
А теперь страна готовится отправить в космос новый аппарат — на этот раз его задачей станет изучение обратной стороны Луны, невидимой с Земли. Луноход, пока еще безымянный, внешне напоминает «Юйту»: это блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина — 1,5 метра, ширина — 1 метр и высота — 1,1 метра.
Do you still remember China’s first lunar rover Yutu or Jade Rabbit? Here comes its successor. China’s unveils new moon lander and rover to explore the far side of the moon this year https://t.co/HynmWm2DK0 pic.twitter.com/tJu3PUp5Tx
— China Xinhua News (@XHNews) 15 августа 2018 г.
За время своей работы «Юйту» неоднократно выходил из строя из-за сложного рельефа поверхности Луны. В обновленной версии эти проблемы учтены: в частности, у лунохода будут «изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки». Дата запуска не объявлена, ориентировочно аппарат осуществит прилунение в конце 2018 года. Луноход будет доставлен в район бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.
Также сообщается, что объявлен конкурс на лучшее имя для нового лунохода, который завершится 5 сентября. Победитель получит денежное вознаграждение и будет приглашен на запуск лунохода. Узнайте, как свои имена получают российские ракеты.