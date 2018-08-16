Расшифрован древнеегипетский тест на беременность
В отделе египтологии Копенгагенского университета находится собрание папирусов, подаренных фондом Карлсберга. Большинство текстов являются иератическими и демотическими — то есть они написаны как на ранней, так и на поздней стадиях развития египетского языка. Расшифровка папирусов продолжается и сейчас: ученым предстоит огромный пласт работы. К настоящему времени среди текстов найдены исследования по астрономии, ботанике и медицине.
Недавно международная команда египтологов под руководством главы университетской коллекции Кима Рихолта (Kim Ryholt) прочла еще один фрагмент папирусов Карлсберга. В нем говорится о болезнях почек, и это древнейший текст с упоминанием этих органов. О возрасте папируса не сообщается, однако известно, что он поступил в коллекцию из библиотеки Тебтуниса — древнего города, основанного около 1800 года до нашей эры фараоном XII династии Аменемхетом III. Знаменитая Александрийская библиотека была создана значительно позже.
Еще один прочитанный текст содержит описание теста на беременность и методов определения пола будущего ребенка. Для этого 3,5 тысячи лет назад беременная женщина должна была поочередно «помочиться в мешки, сделанные из ячменной и пшеничной соломы. По тому, в каком из мешков быстрее появятся ростки, можно определить пол младенца: мальчик в первом случае, и девочка — во втором. Если же ни один из мешков не прорастет, женщина не беременна», — рассказывают исследователи.
Они отмечают, что идеи древних египтян широко распространились по свету: их влияние можно заметить в более поздней греческой и римской литературе, на Ближнем Востоке и в Европе. В частности, аналогичный тест на беременность содержится в сборнике немецкого фольклора 1699 года. До наших дней этот тест публикуется как вариант альтернативного подхода к медицине.