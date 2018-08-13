Зубы древнейшей гигантской акулы найдены на пляже в Австралии
Жен-Жак находится в штате Виктория, примерно в 100 километрах от Мельбурна. В 90-х годах серфер нашел здесь останки доисторического кита Janjucetus hunderi, получившего свое название в честь этой местности. С тех пор пляж привлекает не только любителей активного отдыха, но и палеонтологов, однако следующее крупное открытие было совершено только в 2018 году.
Прогуливаясь по берегу в поисках окаменелостей, местный учитель Филипп Маллали, увлекающийся палеонтологией, заметил в скальной поверхности «что-то блестящее» и при ближайшем рассмотрении понял, что это зуб. Маллали сообщил о своей находке специалистам из музея штата Виктория, и они продолжили поиски вместе. Зубы застыли в скале, и на их извлечение потребовалось некоторое время. В общей сложности в распоряжении ученых оказалось 40 зубов. По результатам исследования выяснилось, что несколько зубов небольшого размера «потеряла» шестижаберная акула из рода Hexanchus — эти животные существуют и до сих пор. Остальные зубы (семь сантиметров в длину) принадлежали вымершему виду Carcharocles angustidens. Эта хищная рыба достигала девяти метров в длину, что в два раза превышает размеры современной большой белой акулы, однако меньше другого ископаемого представителя рода Carcharocles — 15-метрового мегалодона.
Доисторическое животное обитало в водах Австралии около 25 млн лет назад, и в этой акватории его зубы найдены впервые. Большинство известных до сих пор образцов — единичные, и несколько зубов вместе удается найти крайне редко.
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