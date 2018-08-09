Наука

Быстрее, выше, умнее: новые возможности нашего тела

Чтобы помочь атлетам ставить рекорды, исследователи сосредоточили усилия на разных областях знания: физиологии, биомеханике, медицине — и новаторских тренерских методиках. Они уверены: научный подход позволит улучшить результаты спортсменов.
Кристин Бреннан
9 августа 2018 в 20:07
  • Быстрее, выше, умнее: новые возможности нашего тела
    Олимпийская надежда Майкл Эндрю на занятиях в бассейне у себя дома в Лоренсе, штат Канзас (Майкла тренирует отец, Питер). Майкл плавает на короткие дистанции по программе, которая идет вразрез с традиционными методами тренировок. Фото: Марк Тиессен

Вообразим идеальный забег на 100 метров: Усейн Болт против Джесси Оуэнса.

Болт разминается на дорожке, спроектированной в XXI веке: гладкая нескользящая резина, возвращающая импульс ногам бегуна при отталкивании. Оуэнс расположился на типичной для 1930-х гаревой дорожке; она посыпана мягким шлаком: такое покрытие поглощает энергию ног бегуна на дистанции.

Болт, легенда спринта родом из Ямайки, обладатель восьми золотых олимпийских медалей, удерживает мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров почти десять лет. На нем — легкие кроссовки, сделанные специально для бега по высокотехнологичному покрытию. Он летает на соревнования на собственном самолете, а его персональный повар готовит сбалансированные и питательные блюда.

Карьера Болта достигла пика во времена распространения стероидов. Сам Усейн на них не попадался, но ему пришлось вернуть завоеванную в эстафете золотую олимпийскую медаль Игр 2008 года после положительных проб одного из членов его команды.

На четырехкратном олимпийском чемпионе Оуэнсе, который в 1936 году в Берлине пробежал стометровку с рекордным результатом 10,3 секунды, — кожаные беговые туфли.

Если Болт уходит на дистанцию с изготовленных по последнему слову науки стартовых колодок, то Оуэнс сооружает «колодку» сам, формируя гаревую горку с помощью садовой лопатки.

Оуэнс жил в Америке времен расовой сегрегации и имел доступ лишь к малой доле привилегий, которыми пользуются современные атлеты.

Пробежавшего стометровку в 2009-м за рекордные 9,58 секунды и закончившего в прошлом году спортивную карьеру Болта многие до сих пор считают самым быстрым человеком на планете. Но насколько быстр он был на самом деле по сравнению, например, с тем же Оуэнсом?

В 2014 году спортивный журналист Дэвид Эпстайн с помощью компьютерной модели продемонстрировал: беги Оуэнс по такому же покрытию, что и Болт, их лучшие результаты на стометровке оказались бы очень близкими. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№178, июль 2018).
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