  • В Подмосковье найдена кубышка с 400-летним кладом
    Фото: Институт археологии РАН
  • В Подмосковье найдена кубышка с 400-летним кладом
    Фото: Институт археологии РАН
  • В Подмосковье найдена кубышка с 400-летним кладом
    Фото: Институт археологии РАН
Наука

В Подмосковье найдена кубышка с 400-летним кладом

В ходе строительства автотрассы в Московской области был найдено сокровище, которое веками лежало в земле нетронутым.
Анастасия Баринова
8 августа 2018 в 21:36
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Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН проводили охранные раскопки в Павлово-Посадском районе. По закону, в исторически значимых регионах перед началом строительства требуется выполнять археологические изыскания.

В результате недалеко от современного поселка Большие Дворы был найден клад: керамический сосуд содержал 623 серебряные монеты, отчеканенные во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова.

По данным специалистов, история клада связана с историей открытия Америки. С начала XVI века испанские галеоны начали привозить в Европу огромное количество серебра из американских рудников, и в результате его стоимость упала. В России своих рудников не было, и серебряные копейки стали массово чеканиться из недорогих монет, поступавших из Европы — иоахимсталеров.

Одновременно российские дворяне стали брать с крестьян часть оброка деньгами, которые требовались на покупку лошадей, оружия и предметы роскоши. В свою очередь крестьяне были вынуждены выходить на рынок, чтобы продавать продукцию собственного производства. Так у них появились деньги, которые нужно было где-то хранить. Как и большая часть городских построек того времени, крестьянские дома были деревянными и часто горели. Поэтому самым надежным способом уберечь накопления от пожара стал зарытый в землю керамический сосуд.

Археологи уже находили немало «крестьянских кладов», но открытие в Больших Дворах уникально. Общая сумма составляет 6 рублей 23 копейки: в то время на эти деньги можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. И это в два-три раза больше обычных «крестьянских» кладов XVI — начала XVII вв., в которых в лучшем случае содержалось 300 серебряных копеек.

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