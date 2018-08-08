В Подмосковье найдена кубышка с 400-летним кладом
Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН проводили охранные раскопки в Павлово-Посадском районе. По закону, в исторически значимых регионах перед началом строительства требуется выполнять археологические изыскания.
В результате недалеко от современного поселка Большие Дворы был найден клад: керамический сосуд содержал 623 серебряные монеты, отчеканенные во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова.
По данным специалистов, история клада связана с историей открытия Америки. С начала XVI века испанские галеоны начали привозить в Европу огромное количество серебра из американских рудников, и в результате его стоимость упала. В России своих рудников не было, и серебряные копейки стали массово чеканиться из недорогих монет, поступавших из Европы — иоахимсталеров.
Одновременно российские дворяне стали брать с крестьян часть оброка деньгами, которые требовались на покупку лошадей, оружия и предметы роскоши. В свою очередь крестьяне были вынуждены выходить на рынок, чтобы продавать продукцию собственного производства. Так у них появились деньги, которые нужно было где-то хранить. Как и большая часть городских построек того времени, крестьянские дома были деревянными и часто горели. Поэтому самым надежным способом уберечь накопления от пожара стал зарытый в землю керамический сосуд.
Археологи уже находили немало «крестьянских кладов», но открытие в Больших Дворах уникально. Общая сумма составляет 6 рублей 23 копейки: в то время на эти деньги можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. И это в два-три раза больше обычных «крестьянских» кладов XVI — начала XVII вв., в которых в лучшем случае содержалось 300 серебряных копеек.
Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции: например, в 1602—1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Специалисты также отмечают необычный набор монет. Почти 98% из их общего числа относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598—1605 годах: таким образом клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени. При этом большую часть составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты.
«Большая часть клада — это новые, только что отчеканенные, ни разу не бывшие в обороте монеты. Они не только не стёрлись — на них даже сохранились заусенцы, оставшиеся от чеканки. Это совершенно не свойственно крестьянским кладам, но тем не менее это именно он, потому что был закопан на территории небольшого поселения, в котором к началу XVII века было три-четыре двора», — пояснила для Вести.ru Ася Энговатова — заместитель директора Института археологии РАН по науке.
С учетом того, что клад был закопан во дворе, где также находился обложенный камнем ледник и большой жилой дом, можно предположить, что хозяин был состоятельным человеком, имевшим какие-то связи с казначейством.
Помимо монет, изготовленных из высокопробного серебра, в сосуде находился медный крестик, который должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки. И хотя хозяин за своим сокровищем не вернулся — не нашли его и «черные копатели», то есть клад дошел до наших дней неразграбленным. Это позволяет историкам детально воссоздать исторический контекст, в котором произошла его закладка. После изучения находка будет передана в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья. Узнайте, как не надо хранить деньги.