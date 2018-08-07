  • Пожар в Ирландии обнажил надпись времен Второй мировой войны
    Фото: Irish Air Corps/Twitter
  • Пожар в Ирландии обнажил надпись времен Второй мировой войны
    Фото: Irish Air Corps/Twitter
  • Пожар в Ирландии обнажил надпись времен Второй мировой войны
    Фото: Irish Air Corps/Twitter
Наука

Пожар в Ирландии обнажил надпись времен Второй мировой войны

Экипаж полицейского вертолета обнаружил на холме в Ирландии каменную надпись, созданную в начале 40-х годов XX века.
Анастасия Баринова
7 августа 2018 в 15:31
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Недавний пожар на севере графства Уиклоу сжёг заросли дрока на холме Брей Хед. Однако огонь принёс не только разрушения. Ирландская полиция, обследуя область пожара на вертолете, обнаружила послание: надпись Éire («Ирландия»), выложенную белыми камнями.

До этого надпись была скрыта густым кустарником, но сильный пожар не оставил от зарослей ничего, кроме пепла и белых букв, видимых с высоты птичьего полета.

Историки поясняют, что такие надписи появились на побережье к лету 1944 года, чтобы экипажи бомбардировщиков смогли опознать местность с воздуха: Ирландия, несмотря на близость к театру военных действий, сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны.

В общей сложности в стране найдено более 80 подобных сообщений. Все они преследовали цель предотвратить бомбардировки нейтральной территории. Некоторые надписи были особенно крупными: для их создания было использовано около 150 тонн камней.

Несмотря на историческую значимость, надпись не стала самой интересной находкой нынешнего лета: засухи позволили найти в Соединённом Королевстве бомбоубежища, а также древнеримские поселения, руины средневековых замков и другие свидетельства прошлого. Посмотрите, как выглядел ирландский простолюдин XVI века.

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