Пожар в Ирландии обнажил надпись времен Второй мировой войны
Недавний пожар на севере графства Уиклоу сжёг заросли дрока на холме Брей Хед. Однако огонь принёс не только разрушения. Ирландская полиция, обследуя область пожара на вертолете, обнаружила послание: надпись Éire («Ирландия»), выложенную белыми камнями.
До этого надпись была скрыта густым кустарником, но сильный пожар не оставил от зарослей ничего, кроме пепла и белых букв, видимых с высоты птичьего полета.
Историки поясняют, что такие надписи появились на побережье к лету 1944 года, чтобы экипажи бомбардировщиков смогли опознать местность с воздуха: Ирландия, несмотря на близость к театру военных действий, сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны.
В общей сложности в стране найдено более 80 подобных сообщений. Все они преследовали цель предотвратить бомбардировки нейтральной территории. Некоторые надписи были особенно крупными: для их создания было использовано около 150 тонн камней.
Несмотря на историческую значимость, надпись не стала самой интересной находкой нынешнего лета: засухи позволили найти в Соединённом Королевстве бомбоубежища, а также древнеримские поселения, руины средневековых замков и другие свидетельства прошлого. Посмотрите, как выглядел ирландский простолюдин XVI века.