  • Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
    Zopherus Фото: NASA
  • Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
    AI. SpaceFactory Фото: NASA
  • Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
    Kahn-Yates Фото: NASA
  • Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
    SEArch+/Apis Cor Фото: NASA
  • Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
    Northwestern University Фото: NASA
Наука

Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA

В 2014 году NASA предложило всем желающим спроектировать жилища для будущей колонии на Марсе. Сейчас названы финалисты конкурса, которые представили самые функциональные и необычные проекты.
Анастасия Баринова
7 августа 2018 в 11:59
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Участники конкурса на проектирование и строительство 3D-печатного жилья в естественной среде обитания для исследования дальнего космоса и путешествия к Марсу должны были представить проекты зданий, которые могут быть построены при помощи технологий 3D-печати. Эксперты уверены, что создание объектов непосредственно на других планетах будет обходиться дешевле доставки туда оборудования и строительных материалов. Соответственно, архитекторам рекомендовалось рассматривать не только местные материалы, но и возможность использования для строительства деталей от аппаратов, доставивших 3D-принтер на другую планету.

Всего было заявлено 18 проектов, и к настоящему времени члены жюри выбрали пять команд-финалистов. Они разделили приз текущего этапа конкурса — $100 000. Первое место заняла команда Zopherus из Арканзаса. Она представила концепт посадочного модуля, который может возводить 3D-печатные дома без участия человека. Сначала он добывает ресурсы для постройки прямо из марсианских пород при помощи роботов, а затем установленные внутри модуля 3D-принтеры печатают сооружения, связанные между собой коридорами и защищенные от жесткой радиации. При необходимости такое поселение легко «наращивается». Построенные таким образом дома будут шестиугольными, приземистыми и смогут достойно противостоять капризам сурового местного климата.

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