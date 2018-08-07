Какими будут дома на Марсе? Пять финалистов конкурса от NASA
Участники конкурса на проектирование и строительство 3D-печатного жилья в естественной среде обитания для исследования дальнего космоса и путешествия к Марсу должны были представить проекты зданий, которые могут быть построены при помощи технологий 3D-печати. Эксперты уверены, что создание объектов непосредственно на других планетах будет обходиться дешевле доставки туда оборудования и строительных материалов. Соответственно, архитекторам рекомендовалось рассматривать не только местные материалы, но и возможность использования для строительства деталей от аппаратов, доставивших 3D-принтер на другую планету.
Всего было заявлено 18 проектов, и к настоящему времени члены жюри выбрали пять команд-финалистов. Они разделили приз текущего этапа конкурса — $100 000. Первое место заняла команда Zopherus из Арканзаса. Она представила концепт посадочного модуля, который может возводить 3D-печатные дома без участия человека. Сначала он добывает ресурсы для постройки прямо из марсианских пород при помощи роботов, а затем установленные внутри модуля 3D-принтеры печатают сооружения, связанные между собой коридорами и защищенные от жесткой радиации. При необходимости такое поселение легко «наращивается». Построенные таким образом дома будут шестиугольными, приземистыми и смогут достойно противостоять капризам сурового местного климата.
AI SpaceFactory из Нью-Йорка сконструировала дом в виде большого четырехэтажного цилиндра. В нем может разместиться гараж, несколько лабораторий, кухня, спальни и комната отдыха, и это — второе место. Внешняя оболочка здания будет создана из многоразового термопластика, который можно смешать с местными горными породами, чтобы получить более стойкое соединение и защитить жилище от перепадов температур и других опасностей. Участники конкурса говорят, что они хотели спроектировать «жилище инопланетной, но неуловимо знакомой красоты». На наш взгляд, у них это получилось — дома в форме изящных ваз или коконов выглядят необычно, но радуют глаз.
На третьем месте — проект команды Kahn-Yates (штат Миссисипи). Основой их здания является внутреннее ядро, которое при попадании на поверхность планеты выпускает огромный печатный рычаг, который на месте начинает печатать основу овального дома и его стены. Дом с естественным освещением (солнечный свет будет попадать внутрь через специальные отверстия) способен успешно противостоять бурям на Марсе, а наличие сада внутри здания позволит снабжать колонистов свежими продуктами и фильтровать воздух.
Специалисты команды SEArch+/Apis Cor из Нью-Йорка сконцентрировались на создании комфортной среды обитания внутри марсианского здания. Особая конструкция надежно защищает от радиации, пропуская при этом естественный свет.
Пятые финалисты конкурса, ученые группы Northwestern University из Иллинойса разработали проект куполообразного дома, разделенного внутри на два комплекса, в одном из которых находятся жилые помещения, а в другом — служебные.
Теперь финалистам предстоит побороться за главный приз в 2 миллиона долларов: весной 2019 года они смогут распечатать свои модели на 3D-принтере в масштабе 1:3, и жюри оценит практическую реализацию идей. Узнайте, готовы ли вы к полету на Марс.