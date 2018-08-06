Как выглядит рой астероидов: видео NASA
В 1998 году был открыт астероид 1997 XF11 диаметром около 1,5 километров. Ошибочные подсчеты показали, что он может столкнуться с Землей в 2027—2028 годах, и сообщение об этом вызвало панику: падение небесного тела такой величины привело бы к глобальной катастрофе. Позднее ученые пересчитали орбиту 1997 XF11 и уверили общество, что никакой опасности для нашей планеты нет. Одновременно Центр исследований околоземных объектов (NASA's Center for Near-Earth Object) начал фиксировать все крупные астероиды и кометы в Солнечной системе — для того, чтобы своевременно узнать о потенциальной опасности столкновения и быть к ней готовыми (насколько это возможно). На тот момент астрономам были известны только несколько сотен астероидов, так как в список попадали лишь особо крупные гиганты — более километра в диаметре. Позже Центр начал отслеживать астероиды меньшего размера, и за три десятилетия его работы список пополнило более 18 тысяч объектов. Все они находятся на расстоянии до 48 млн км от земной орбиты.
Симуляция NASA показывает анимированную карту орбит всех малых тел Солнечной системы, которая завораживает все больше по мере того, как в список Центра исследований околоземных объектов с каждым годом пополняют новые астероиды.
В среднем каждую неделю специалисты открывают 40 новых астероидов, однако ни один из них пока не представляет угрозу для Земли в обозримом будущем. Познакомьтесь с астероидами, прославившимися на весь мир.